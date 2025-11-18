Иран Израильмен қақтығысқа дайын екенін мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - Мұндай мәлімдеме 12 күндік соғыс нәтижесі мен қазіргі аймақтық жағдайды талдау аясында айтылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Иран революциялық гвардия корпусының (IRGC) өкілі бригада генералы Әли Мохаммад Наини дүйсенбі күні Иранның осы жылдың маусым айындағы Израильмен арадағы қақтығыстан да күрделі қақтығысқа дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Иранның Mehr News агенттігі.
Генералдың айтуынша, соғыс қимылдарының дереу қайта басталу ықтималдығы төмен. Наини Иранның зымырандық мүмкіндігі бар екенін және жоғары дайындықта екенін, ал «жау жаңа соғысқа дайын емес» екенін атап өтті.
Генерал маусымдағы қақтығыстың алғашқы сағаттары туралы өз көзқарасын білдірді. Онда Иранның бірнеше жоғары лауазымды қолбасшысы қаза тапты.
Ол 2024 жылдың ақпан айынан бастап Тегеран сөзсіз соғыс болады деп есептеп келгенін және қолбасшылық қару-жарағының, тактикасының және техникалық дайындығының жағдайын үнемі бағалап отырғанын атап өтті.
- Бірнеше командиріміздің қазасына әкелген шабуылдан кейін басқару циклі тез қалпына келтірілді, ал Иран күштері бір сағаттан аз уақыт ішінде толық жұмылдырылды, - деп атап өтті Наини.
Оның айтуынша, 12 күндік қақтығыс кибер операциялар, ақпараттық соғыс және когнитивтік соғыс элементтері маңызды рөл атқарған заманауи гибридті соғыс ретінде сипатталды. Ол Иран қолбасшылығы болашақ қауіптер аймақтан тыс жерлерден келетінін бағалайтынын, бұл қорғаныс мүмкіндіктерін үздіксіз нығайтуды және технологиялық шешімдерді әзірлеуді талап ететінін қоса айтты.
Ұрыс барысы туралы айта отырып, Наини маусым айындағы қақтығыс зымыран технологиясы мен әуе құралдарын пайдалануға негізделгенін атап өтті. Мысал ретінде ол жеке құрамның өзгеруіне және 12 сағаттық кідіріске қарамастан, толық дайындыққа келтірілген және «тарихи зымыран операциясын» жүргізген аэроғарыш бөлімшелерінің әрекеттерін келтірді.
Қайталанатын қақтығыстың болашағын бағалай отырып, генерал Иран қауіптерге алаңдамайтынын мәлімдеді.
- Қарулы күштердің барлық түрі өз күшін нығайтуды және жаңа шешімдер енгізуді жалғастырып жатыр, - деді ол.
Наини жаңа шабуыл болған жағдайда Иранның «неғұрлым шешуші және өкінішті жауап» беруге дайын екенін және «неғұрлым күрделі соғыс» жүргізуге мүмкіндігі бар екенін атап өтті.
Айта кетейік, 2025 жылдың 13-24 маусымы аралығында Израиль мен Иран он екі күндік соғыс ретінде белгілі болған ауқымды әуе және зымыран қақтығысына қатысты. Қақтығыс кезінде Израиль Иранның ядролық және әскери зымыран нысандарына жаппай шабуыл жасады. Иран Израильге 550-ден астам баллистикалық зымыран мен 100-ден астам дрон ұшыру арқылы жауап қайтарды.
АҚШ Иранның кейбір шабуылдарын тоқтатып, Иранның үш ядролық нысанына әуе шабуылын жасады. Иран Қатардағы АҚШ-тың Әл-Удейд әскери базасына зымыран соққысымен жауап берді, содан кейін Американың қысымымен атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілді.
Бұған дейін Иранның Сыртқы істер министрлігі елдің ядролық нысандары астында 400 кг байытылған уран қалғанына қарамастан, уранды байытпайтынын мәлімдеген болатын.