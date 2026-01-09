Иран қалаларына бірнеше рейс тоқтатылды
АСТАНА.KAZINFORM — Ирандағы ішкі жағдайдың өзгеруі халықаралық көлік бағыттары мен аймақтық логистикаға әсер ете бастады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Жұма күні бірнеше әуе компаниясы елдегі жаппай наразылық акциялары жалғасып жатқандықтан, Тегеранға және Иранның басқа да қалаларына рейстерді тоқтатты. Ыстанбұл әуежайының қосымшасына сәйкес, Turkish Airlines сол күні Иран астанасына жоспарланған бес рейсті тоқтатты.
Сол дереккөздің мәліметі бойынша, ирандық тасымалдаушылар орындайтын бес рейс те тоқтатылды, ал жеті рейс кесте бойынша қалды.
At least six flights between #Dubai and several Iranian cities including Tehran, Shiraz and Mashhad scheduled have been canceled, the Dubai Airports website shows.https://t.co/iWpYZnEjSd— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 9, 2026
Түркия билігі Ирандағы жағдайға қатысты ешқандай ресми түсінік берген жоқ.
Алайда, FlightRadar мәліметі бойынша, Turkish Airlines компаниясының Ширазға ұшатын рейсі және Pegasus компаниясының Мешхедке ұшатын рейсі бір күн бұрын кері бұрылып, Иран әуе кеңістігіне кірмеген. Түркия Иранмен шамамен 500 шақырымдық құрлық шекарасын бөліседі, үш шекара өткелі жұмыс істейді.
Рейстердің тоқтатылуы Парсы шығанағы аймағына да әсер етті.
Reuters агенттігінің Дубай әуежайларының веб-сайтына сілтеме жасап хабарлауынша, жұма күні Дубай мен Иран қалалары, соның ішінде Тегеран, Шираз және Мешхед арасында жоспарланған кем дегенде 17 flydubai рейсі тоқтатылды. flydubai өкілі Reuters агенттігіне Иранға рейстер сол күні тоқтатылғанын және әуе компаниясы жағдайды бақылауды жалғастырып, кестесін түзететінін, бірақ үзілістердің себебін айтпайтынын айтты.
Бұған дейін NetBlocks Иран 12 сағат бойы интернетсіз қалғанын жариялады.