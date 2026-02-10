Иран Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы АҚШ-пен келіссөздерден кейін Оманға барды
АСТАНА. KAZINFORM – Иранның Жоғары ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Али Лариджани АҚШ-пен ядролық бағдарлама бойынша жанама келіссөздер қайта жанданғаннан кейін бірнеше күн өткен соң Оманға сапармен келді. Бұл туралы IRNA агенттігі хабарлады.
Маскатта Али Лариджани Хайсам бен Тарик Аль Саидпен, сондай-ақ Оман Сұлтандығының сыртқы істер министрі Бадр бин Хамад аль-Бусаидимен кездесу өткізді. Келіссөздердің күн тәртібінде өңірлік және халықаралық өзекті мәселелер, сондай-ақ Иран мен Оман арасындағы екіжақты экономикалық ынтымақтастықтың келешегі талқыланды.
Ирандық БАҚ-тың мәліметінше, бұл сапар Тегеранның өңірлік консультациялары аясында алдын ала жоспарланған. Сонымен бірге ол Иран мен АҚШ арасындағы диалогтың қайта басталуымен тұспа-тұс келіп отыр. Аталған диалог өткен аптада Оман аумағында өтті және былтыр жазда Иран мен Израиль арасында 12 күнге созылған шиеленістен кейінгі тараптардың алғашқы байланысы болды. Сол кезеңде қысқа уақытқа америкалық әскери күштер де тартылған еді.
Тегеран билігі Маскаттағы келіссөздердің алдын ала сипатта өткенін және тараптардың дипломатиялық процесті жалғастыруға дайындығын бағалауға бағытталғанын атап өтті. Иран өкілдерінің айтуынша, алғашқы кезеңде нақты келісімдер емес, ықтимал диалогтың жалпы қағидаттары мен шеңбері қарастырылған.
Бұған дейін Иран Сыртқы істер министрлігі Тегеранның келіссөздерді тек ядролық мәселемен шектеуді талап ететінін және Ядролық қаруды таратпау туралы шарт аясындағы өз құқықтарының сақталуын маңызды санайтынын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ Иран билігі келіссөз процесіне сыртқы қысымның, соның ішінде Израиль мен жекелеген еуропалық елдердің ықпалына наразылық білдірген.
Ирандық дереккөздерге сүйенсек, Оманға сапардан кейін Али Лариджани өңірлік турнесін жалғастырып, Қатарға баруы мүмкін.
Айта кетейік, бір күн бұрын Иранның Атом энергиясы ұйымының басшысы Мохаммад Эслами барлық санкциялар толық алынған жағдайда уран байыту деңгейін төмендету мүмкіндігін жоққа шығармаған еді.