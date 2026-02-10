Иран санкциялар толық алынған жағдайда уранды байыту деңгейін төмендетеді
АСТАНА. KAZINFORM – Тегеранның ядролық бағдарламасына қатысты ықтимал қадамдар Вашингтонның санкциялық шешімдерімен тікелей байланысты, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Иран билігі АҚШ санкциялары толығымен алынған жағдайда уран қорларын байыту деңгейін 60%-ға дейін төмендетуді қарастыруға дайын. Бұл туралы Иранның Атом энергиясы жөніндегі ұйымының вице-президенті және басшысы Мохаммад Эслами мәлімдеді, деп хабарлайды IRNA ақпарат агенттігі.
- Бұл сұрақ олардың барлық санкцияларды алып тастауына байланысты, - деді ол тілшілердің сұрағына жауап бере отырып.
Иранның Атом энергиясы комиссиясының басшысы мәлімдемесін дүйсенбі күні электртехникалық және радиациялық қауіпсіздік зертханасының ашылу салтанаты аясында жасады.
Бұл ретте Эслами Иран мен АҚШ арасындағы Оманда өткен жанама келіссөз кезінде Иранның жоғары байытылған уранын үшінші елдерге экспорттау тақырыбы талқыланбағанын атап өтті.
- Бұл мәселе келіссөз барысында көтерілген жоқ, - деп атап өтті ол БАҚ-тың уран экспортының ықтималдығына қатысты болжамдарына түсініктеме бере отырып.
Иранның Атом энергиясы жөніндегі ұйымы басшысының айтуынша, мұндай хабарламалар белгілі бір қысым топтары таратқан алып-сатарлық және ол келіссөздің нақты күн тәртібін көрсетпейді.
Бұған дейін Иран мен АҚШ Омандағы келіссөзін аяқтағанын жаздық. Хабарланғандай, тараптар келіссөз процесін жалғастыру қажеттігі туралы түсінікке қол жеткізді. Иран делегациясын Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи, ал америкалық тарапты АҚШ Президентінің Таяу Шығыс бойынша арнайы өкілі Стив Уиткофф басқарды.