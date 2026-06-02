Иран мен АҚШ арасындағы келіссөздердің тоқтауына байланысты мұнай бағасы көтерілді
АСТАНА.KAZINFORM — Ирандық БАҚ Иран мен АҚШ арасындағы келіссөздер тоқтатағанын хабарлай салысымен мұнай бағасы күрт өсті, деп хабарлайды NBC News.
WTI мұнайының бағасы барреліне 5,5%-ға өсіп, 92,16 долларға жетті. Brent мұнайының бағасы барреліне 4,5%-ға өсіп, 94,98 долларға жетті.
Авиациялық отынның эталоны ретінде қолданылатын жылыту майы да 4%-ға өсті, ал көтерме газ бағасы 2%-ға өсті.
Бензин бағасы соғысқа дейінгі кезеңмен салыстырғанда орта есеппен 44%-ға жоғарылады.
Қазір, соғыс төртінші айға аяқ басқандықтан, Тегеран келіссөздерді тоқтатып, Ливандағы Израиль шабуылының кеңеюіне наразылық ретінде «сенім білдірушілер арқылы хабарлама жіберіп жатыр» деп хабарланды.
Иран сонымен қатар Ормуз бұғазын толығымен жабуды және Йемен жағалауындағы негізгі сауда жолы саналатын Баб әл-Мандеб бұғазындағы операцияларды күшейтуді қарастыруды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
Бұған дейін мұнай бағасы барреліне 160 долларға жетуі мүмкін екені хабарланған болатын.