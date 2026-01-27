Иран мен АҚШ арасындағы шиеленіс: АҚШ-тың ұшақтасымалдағыш тобы Таяу Шығысқа жетті
АСТАНА. KAZINFORM — USS Abraham Lincoln ұшақтасығышымен басқарылған АҚШ-тың әскери-теңіз күштері (ВМС) құрамындағы ұшақтасымалдағыш соққы тобы АҚШ Орталық қолбасшылығының жауапкершілік аймағына барды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) дүйсенбі күні хабарлағандай, USS Abraham Lincoln ұшақтасығышы және оны сүйемелдеген кемелер Таяу Шығыс аймағында өздерінің қорғаныс мүмкіндіктерін арттыру және өңірлік тұрақтылықты сақтау мақсатында орналасқан.
Таралған мәліметтерге сәйкес, ұшақтасымалдағыш топ жоспарлы түрде орналастырылып, экипаж Үнді мұхиты арқылы өткен кезде әдеттегі жұмыстарын атқарып жатыр.
Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026
CNN ақпарат көздерінің хабарлауынша, ұшақтасымалдағыш топ Үнді мұхитында орналасқан, бұл өз кезегінде АҚШ-тың Иранмен байланысты әскери операцияларды қажет болған жағдайда жедел қолдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кемелердің соңғы соққы жасау үшін бекітілген орналасу орындары жоқ екендігі және әскери әрекеттерге қатысты шешімдер әлі қабылданбағаны айтылды.
USS Abraham Lincoln carrier strike group has just been spotted hanging off the south east of Oman.— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) January 26, 2026
It is within strike range of Iran, but hiding behind the Gulf means it has less vulnerability to anti ship missile fire. pic.twitter.com/c7W6afXYkA
Ирандағы наразылықтар аясында АҚШ президенті Дональд Трамп түрлі шаралар қолдануды қарастыратынын, оның ішінде күш қолдану мүмкіндігін де атап өткен болатын, бірақ ол Тегеранмен келіссөз жүргізу мүмкіндігін де жоққа шығарған жоқ.
Тегеранда осы жағдайға байланысты ресми риторика күшейді. Иранның Сыртқы істер министрлігінің өкілі Исмаил Багаи АҚШ кемелерінің Иранның қорғаныс шешімділігіне ешқандай әсер етпейтінін айтып, Иран қарулы күштері кез келген әрекетке дайын екенін мәлімдеді. Бұған дейін Иран әскери күштері Израильмен маусым айындағы қақтығысынан кейін өздерінің зымырандық күштерін жақсартқанын жариялаған болатын.
Иран билігі АҚШ-тың мүмкін болатын соққысына жауап ретінде Американың мүдделері мен одақтастарына қарсы әрекеттерді тудыруы мүмкін екенін ескертті. Сонымен қатар, Иранды қолдайтын қарулы топтар өңірде жағдай ушығатын болса, Тегеранға көмек көрсетуге дайын екенін білдірді.
Бұған дейін Трамп Иранға қарсы американдық «армаданың» жіберілгенін мәлімдеген болатын.