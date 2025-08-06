Иран мен Әзербайжан ортақ шекаралық жобаларды жүзеге асыруды жеделдетпек
АСТАНА. KAZINFORM – Иран мен Әзербайжан арасындағы екіжақты ынтымақтастықты жандандыру аясында тараптар ортақ шекарадағы негізгі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруды жеделдету туралы келісімге келді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі Tasnim News-ке сілтеме жасап.
Иранның Жол және қала құрылысы министрі Фарзана Садег пен Әзербайжан премьер-министрінің орынбасары Шахин Мұстафаевтың ресми кездесуінде экономикалық және әкімшілік ынтымақтастық перспективалары талқыланды. Бірлескен трансшекаралық жобаларды жүзеге асыруға ерекше назар аударылды.
Тараптар Астарадағы шекаралық терминал құрылысын, сондай-ақ шекарадағы көпір инфрақұрылымын аяқтау жұмыстарын жеделдету қажеттігін атап өтті. Бұл жобалар тауар айналымын арттыру және өңірлік логистиканы нығайту үшін стратегиялық маңызды саналады.
Қол жеткізілген келісімдер аясында Шахин Мұстафаевтың Иранның Астара қаласына баруы жоспарланды. Сапар барысында Экономикалық ынтымақтастық жөніндегі бірлескен комиссияның отырысы өтеді, онда бірлескен бастамаларды жүзеге асырудағы ілгерілеушілік бағаланады.
Жоғары деңгейдегі кездесулер қазіргі кездегі кедергілерді жою, жобаларды одан әрі ілгерілету және мемлекетаралық ынтымақтастықты тереңдету жөнінде пікір алмасу алаңына айналады деп күтіліп отыр.
Еске сала кетейік, осыған дейін Әзербайжан мен Иран Каспий теңізінде коммерциялық кеме қатынасын қалпына келтіргенін хабарлаған едік.