Иран наразылық акцияларынан кейін жағдайды толық бақылауда ұстайтынын мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM - Иран билігі сыртқы күштерді елдің ішкі істеріне араласу үшін ішкі оқиғаларды пайдалануға тырысты деп айыптады, деп хабарлайды Kazinform.
Иран сыртқы істер министрі Аббас Арагчи үкіметке қарсы жаппай наразылық акцияларынан кейін елдегі жағдай толық бақылауда екенін мәлімдеді. Ол бұл мәлімдемені дүйсенбі күні Тегеранда шетелдік дипломаттармен кездесу кезінде Al Jazeera арнасына жасады.
Ол елдің әртүрлі аймақтарын қамтыған наразылық зорлық-зомбылық пен қантөгіске ұласып, оны АҚШ-тың «сылтау» ретінде пайдаланғанын мәлімдеді.
- Жағдай қазір толық бақылауда. Наразылықтар Трампқа араласуға сылтау болу үшін зорлық-зомбылық пен қанды сипатқа ие болды, - деді Иран сыртқы істер министрі.
Iran’s FM Araghchi says Trump’s warning about possible military action against Tehran could encourage “terrorists” to target protesters and security forces in order to invite foreign intervention.— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 12, 2026
Арагчи өз мәлімдемелерін растайтын дәлел келтірмеді.
Иран сыртқы істер министрі сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамптың Тегеранға қарсы әскери әрекет туралы ескертулері «террористерді» шетелдің араласуын тудыру мақсатында наразылық білдірушілер мен қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасауға итермелеуі мүмкін екенін мәлімдеді.
-Біз соғысқа дайынбыз, диалогқа да дайынбыз, - деді Арагчи.
Ол Иран билігінде наразылық білдірушілерге қару таратылып жатқаны көрсетілген видеолар бар екенін және ұсталғандардың мойындауларын жариялау жоспарын жариялағанын қоса айтты.
Ол демонстрацияларды шетелдік элементтер қоздырып жібергенін және қауіпсіздік күштері зорлық-зомбылыққа қатысқандарды іздеуді жалғастыратынын мәлімдеді.
- Қазір болып жатқан нәрсе наразылықтар емес, елге қарсы террористік соғыс, - деді Арагчи.
— Иран билігінде террористік элементтерге жіберілген, оларға бейбіт тұрғындар мен қауіпсіздік күштеріне оқ атуды бұйырған дауыстық хабарламалардың аудиожазбалары бар. Сонымен қатар, Иран министрі елде интернет жақын арада қолжетімді болатынын мәлімдеді. Ол үкіметтің бұл процесті қауіпсіздік күштерімен үйлестіріп жатқанын және дипломатиялық миссиялар мен мемлекеттік мекемелермен байланыстар қалпына келтірілетінін айтты.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп америкалық әскери күштер Иранға қарсы іс-қимылдың өте қатаң нұсқаларын қарастырып жатқанын мәлімдеген болатын.
10 қаңтарда Дональд Трамп Иран үкіметіне қарсы жүріп жатқан соңғы үш жылдағы ең ірі наразылықтарға қатысты пікір білдіріп, АҚШ наразылық білдірушілерге көмектесуге дайын екенін мәлімдеді.
11 қаңтарда Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф АҚШ елге шабуыл жасаса, АҚШ әскери күштері мен Израиль «заңды нысана» болатынын ескертті.
Наразылықтар Иранның барлық провинцияларындағы 111 қала мен елді мекенге таралды.
Дүйсенбіде Иран наразылықтар кезінде қаза тапқандарды еске алу үшін үш күндік аза тұту жариялады.