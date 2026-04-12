Иран Ормуз бұғазы арқылы АҚШ эсминецтерінің өткенін жоққа шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — Иран АҚШ әскери күштерінің екі америкалық әскери кеменің Ормуз бұғазы арқылы өткені туралы мәлімдемесін жоққа шығарды. Бұл туралы сенбі, 11 сәуір күні Иран Қарулы күштерінің «Хатам әл-Анбия» орталық штабының өкілі Эбрахим Зольфагари мәлімдеді, деп жазды DW басылымы.
Оның айтуынша, АҚШ Қарулы күштері Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) мәлімдемелері үзілді-кесілді теріске шығарылады.
— Кез келген кеменің өтуіне қатысты шешімді Иран Ислам Республикасының қарулы күштері қабылдайды, — деп келтіреді Зольфагаридің сөзін AFP агенттігі.
Бұған дейін CENTCOM USS Frank E. Peterson (DDG 121) және USS Michael Murphy (DDG 112) эсминецтері Ормуз бұғазы арқылы өтіп, Парсы шығанағында жұмыс істеп жатқанын хабарлаған еді. Мәліметке сәйкес, бұл операция Иран Ислам революциясы сақшылар корпусы бұрын орналастырған теңіз миналарын тазарту жөніндегі кең ауқымды миссия аясында жүргізіліп жатыр.
CENTCOM қолбасшысы адмирал Брэд Купердің айтуынша, жаңа қауіпсіз теңіз дәлізін қалыптастыру үдерісі басталған.
— Бүгін біз жаңа өткел жасау процесін бастадық және жақын арада бұл қауіпсіз бағытты теңіз саласына ұсынамыз, бұл тауарлардың еркін қозғалысына ықпал етеді, — деді ол.
Оның айтуынша, алдағы күндері минадан тазарту жұмыстарына АҚШ-тың қосымша күштері, оның ішінде суасты дрондары тартылады.
Бұған дейін, 10 сәуірде The New York Times басылымы Иранның Ормуз бұғазына қойылған барлық миналарды анықтап, өз бетінше залалсыздандыруға қауқарсыз екенін хабарлаған. Басылым дереккөздерінің мәліметінше, бұл Тегеранның Трамп әкімшілігінің бұғаз арқылы еркін өтуді қамтамасыз ету талабын жедел орындай алмауының басты себептерінің бірі.
Мәліметке сәйкес, Тегеран бұғазды наурыз айында, АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы басталғаннан кейін көп ұзамай шағын катерлер арқылы миналаған. Миналар, сондай-ақ ирандық зымыран және дрон соққылары қаупі мұнай танкерлері мен басқа да кемелер ағынын күрт азайтып, әлемдік энергия тасымалдаушылар бағасының өсуіне әсер еткен.
Сонымен қатар The Financial Times басылымы 11 сәуірде АҚШ пен Иран делегацияларының Пәкістан астанасы Исламабадтағы келіссөздері Ормуз бұғазын бақылау мәселесіне байланысты тығырыққа тірелгенін хабарлады.
Басылым дерегіне сүйенсек, Иран бұғазды бақылауда ұстауды және одан өтетін кемелерден баж алуды талап етіп отыр. Сонымен бірге Тегеран АҚШ ұсынған «бірлескен бақылау» нұсқаларынан бас тартқан.
Иранның Fars мемлекеттік агенттігіне сөйлеген келіссөз тобына жақын дереккөз Вашингтон талаптарын «шектен тыс» және «қабылдауға келмейтін» деп атаған.
АҚШ делегациясын вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс бастап барған. Оның құрамында президенттің арнайы өкілі Стивен Уиткофф пен Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер де бар.
Иран делегациясын парламент спикері Мохаммад Багер Галибаф пен сыртқы істер министрі Аббас Арагчи бастап отыр.
Айта кетейік, бұған дейін келіссөздер 14 сағатқа созылып, келесі кезеңі 12 сәуірге жоспарланғанын жаздық.