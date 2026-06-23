Иран Ормуз бұғазында қақтығыс болдырмау үшін байланыс арнасын құруға келісті
АСТАНА.KAZINFORM - Иран қақтығыс болдырмау үшін Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуіне қатысты байланыс арнасын құруға келісті. Бұл туралы Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
- Ормуз бұғазында мәселе туындауы мүмкін. Сондықтан біз оларды 30 күн ішінде тезірек шеше алатындай орталық пен байланыс желісін құруға келістік, - деп келтіреді Mehr ақпарат агенттігі шенеунік сөзін.
- Бұл байланыс желісі (Ираннан өтуге) рұқсат алуға арналмаған, рұқсат алу - бөлек рәсім. Бұл желі тек кемелермен байланысты мәселелерді немесе ықтимал қауіптерді шешу үшін, - деп қосты Галибаф.
Ол сондай-ақ бұғазды басқару енді ешқашан соғысқа дейінгідей болмайтынын атап өтті.
- Әрине, халықаралық құқық сақталады және Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы Иранмен осы нормалар мен Иран белгілеген ережелерге сәйкес реттеледі, - деді Галибаф.
Сондай-ақ, ресми өкіл Швейцарияда АҚШ-пен келіссөздер барысында тараптар 12 миллиард долларға бағаланған Иранның мұздатылған активтерін бұғаттан шығару процедурасы туралы келіскенін хабарлады.
Айта кетейік, 15 маусым түнінде Иран, Пәкістан және АҚШ Вашингтон мен Тегеран арасындағы бейбітшілік келісімі туралы келісімге келгенін жариялады. Тараптар Ливанды қоса алғанда, барлық салада соғыс қимылдарын дереу және түпкілікті тоқтатуға келісті. 21 маусымда Вашингтон мен Тегеран Швейцария Альпілеріндегі Бюргенсток курортында тікелей келіссөз бастады.
«Люцерн саммиті» деп те аталатын келіссөздерде АҚШ-ты вице-президенті Джей Ди Вэнс және Дональд Трамптың арнайы елшілері Стив Уиткофф пен Джаред Кушнер таныстырды. Иран делегациясының құрамында Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф және сыртқы істер министрі Аббас Арагчи болды.
Келіссөздердің бірінші раундынан кейін Пәкістан мен Катардың бірлескен мәлімдемесінде атап өтілгендей, Иран мен АҚШ өкілдері қатысқан кездесу оң және сындарлы атмосферада өтті.
Иран Қарулы күштерінің «Хатам әл-Анбия» орталық штабы Ормуз бұғазының кеме қатынасы үшін жабылғанын мәлімдегенін жазған едік.