Иран парламенті әйелдердің мотоцикл жүргізуіне тыйымды алып тастау туралы шешім қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM – Консервативті ортаның ұзаққа созылған қарсылығынан кейін Иран билігі жеңілдік жасады: енді әйелдерге ресми түрде мотоцикл мініп, жүргізуші куәлігін алуға рұқсат етілді, деп хабарлайды Kazinform BILD басылымына сілтеме жасап.
Вице-президент Мохаммад Реза Ареф жаңа шешімді жариялап, жылдарға созылған құқықтық белгісіздікке нүкте қойды.
Бұған дейін көптеген ирандық әйел мотоциклдер мен скутерлерді лицензиясыз пайдаланған. Әйелдердің көлік жүргізуіне ресми түрде тыйым салынбаған, бірақ билік тарапынан еркін жазалауға негіз болатын нақты нормативтік база болған жоқ.
Жағдай даулы болды: әйелдерге мотоцикл сатып алуға және тіркеуге рұқсат етілді, бірақ оларды басқару іс жүзінде заңсыз деп саналды. Аталған бастама парламентте қызу талқыланғаны атап өтілді. Ультра консервативті саясаткерлер мен діни қайраткерлер бұл идеяға белсенді түрде қарсы шығып, мотоцикл міну исламдық нормаларға қайшы келеді және әйелдердің киім үлгісін бұзады деп мәлімдеді.
