KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:16, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Иран Президенті: Қазақстан – аймақтағы маңызды серіктесіміз

    АСТАНА. KAZINFORM — Иран Орталық Азия өңірімен тату көршілік қарым-қатынасқа айрықша мән береді. Бұл туралы Ақордада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен келіссөздер қорытындысына орай БАҚ өкілдеріне арналған бірлескен мәлімдеме барысында Иран Ислам Республикасының Президенті Масуд Пезешкиа айтты.

    Масуд Пезешкиа
    Фото: Ақорда

    Иран Президенті Қазақстанға сапармен келуге шақырып, қонақжайлық танытқаны үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірді 

    – Иран Орталық Азия өңірімен тату көршілік қарым-қатынасқа айрықша мән береді. Қазақстан – аймақтағы маңызды серіктесіміз әрі Каспий теңізі арқылы шектесетін көршіміз. Жоғары мәртебелі Президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен өзекті мәселелер жөнінде пікір алмастық. Біз көптеген бағыттағы, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы, өндіріс, тау-кен, көлік-логистика, ғылым, мәдениет, жаңа технологиялар салаларындағы бірлескен жобаларды талқыладық.

    Келіссөздердің нәтижесін таяу келешекте көреміз деп ойлаймын. Халықаралық мәселелер бойынша екі елдің ұстанымдары ортақ, – деді Масуд Пезешкиан. 

    Сонымен қатар ол әл-Фараби мұрасы екі елге де ортақ екеніне назар аудартты. Әл-Фарабиді Қазақстан мен Иран арасындағы мәдени байланыстардың алып бәйтерегі деп бағалады.

    Бұған дейін Қазақстан-Иран қазақ жерінде әл-Фараби мұрасына арналған кешенді бірлесіп салатынын жазған едік

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қазақстанның сыртқы саясаты Иран Ақорда
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар