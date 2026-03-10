Иран Түркияға «зымыран шабуылдарын» тексеру үшін бірлескен топ құруды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM — Тегеран Анкарамен бірлескен комиссия құрып, Иранның Түркияға зымыран шабуылдарын тергеуге дайын, деп хабарлайды Каzinform агенттігінің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Иран президенті Масуд Пезешкиан Түркия президенті Режеп Тайип Ердоғанмен телефон әңгімесінде Иранның Түркия аумағына зымыран шабуылы туралы айыптауларды тексеру үшін бірлескен тергеу тобын құруды ұсынды. Тегеран айыптауларды жоққа шығарып, үшінші елдерді көршілер арасында алауыздық тудыруға тырысты деп айыптады.
Түркияның Yeni Shafak басылымының Иран президенті әкімшілігіне сілтеме жасап хабарлауынша, Пезешкиан айыптауларды жоққа шығарып, олардың көршілес мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасты бұзуға бағытталғанын мәлімдеді. Ол Тегеранның Түркия аумағына ешқандай зымыран шабуылын жасамағанын баса айтты.
— Біз Иранға қарсы түрлі елдер мен режимдер таратқан мәлімдемелерді зерттеу үшін бірлескен топ құруға дайынбыз. Бұл үгіт-насихаттың достас және бауырлас екі мемлекет арасындағы қарым-қатынасқа әсер етуіне жол бермейді, — деп мәлімдеді Иран президенті.
Ол мұндай механизм Тегеран мен Анкара арасындағы стратегиялық серіктестікті сақтауға және дезинформацияның таралуына жол бермеуге көмектесетінін атап өтті.
Еске салсақ, 4 наурызда Түркия қорғаныс министрлігі Ираннан бағытталған зымыранның жойылғанын хабарлады.
Өз кезегінде НАТО Түркияға жасалған зымыран шабуылынан кейін әскери дайындығын күшейтетіні мәлім болды.
