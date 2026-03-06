НАТО Түркияға жасалған зымыран шабуылынан кейін әскери дайындығын күшейтпек
АСТАНА. KAZINFORM — НАТО Түркияға жасалған зымыран шабуылынан кейін зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін жоғары дайындыққа қойды. Бұл туралы Еуропадағы Альянс қарулы күштері орталық штабының баспасөз хатшысы полковник Мартин О’Доннелл мәлімдеді.
Түркия әскерилері 4 наурызда Ираннан ұшырылған зымыранды қағып түсіргенін хабарлады. Ол Шығыс Жерорта теңізінде орналастырылған НАТО әуе және зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерімен жойылды.
Зымыранның бір сынығы Түркияның Хатай провинциясына құлады. Түркияның Қорғаныс министрлігі ешкім зардап шекпегенін мәлімдеді.
О’Доннелл зымыранның 10 минутқа жетер жетпес уақыт ішінде анықталып, қағып түсірілгенін атап өтті.
Алайда, ол жағдайдың ушығуына байланысты аймаққа қосымша зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері орналастырылатынын нақтыламады, деп хабарлайды DW.
Бұған дейін НАТО өкілі Элисон Харт альянс Иранның Түркияға қарсы зымыран ұшыруын және Тегеранның аймақ бойынша бейтарап шабуылдарын айыптайтынын мәлімдеген болатын.
Сонымен қатар, АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсет Түркия әуе кеңістігіне ұшырылған баллистикалық зымыранның жойылуы ұжымдық қорғаныс қағидатын бекіткен Солтүстік Атлантикалық шарттың 5-бабының күшін жояды деп сенуге ешқандай негіз жоқ екенін атап өтті.
Оқиғадан кейін Анкара ресми түрде бейтараптықты сақтап, қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуге шақырды. Түркия билігі елге қарсы бағытталған кез келген дұшпандық әрекеттерге жауап беру құқығын өзінде қалдыратынын мәлімдеді.
Айта кету керек, АҚШ әскерлері Түркияда да орналасқан: шамамен 1500 АҚШ әскері Инджирликтегі НАТО-ның негізгі әуе базасында орналасқан.
Дегенмен, Иран шабуылды жоққа шығарды. Иран қарулы күштері Түркияның егемендігін құрметтейтінін және оның аумағына зымыран соққысын жасамағанын мәлімдеді.
Тегеран сонымен қатар Әзербайжанға жасалған шабуылдарға қатысы барын жоққа шығарып, Иран көршілес елдерге шабуыл жасамайтынын атап өтті.
Ал НАТО Бас хатшысы Иран Еуропаға да қауіп төндіретінін мәлімдеді.