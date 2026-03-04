НАТО Бас хатшысы: Иран Еуропаға да қауіп төндіреді
АСТАНА. KAZINFORM — НАТО Бас хатшысы Марк Рютте Иранның Еуропаға да қауіп төндіретінін атап өтіп, Иран көшбасшысы Аятолла Хаменеидің өлімі мен ядролық және баллистикалық әлеуеттің әлсіреуін жағымды оқиға деп бағалады. Бұл туралы Анадолы агенттігі жазды.
Рютте Скопьеде Солтүстік Македония Президенті Гордана Сильяновская-Давковамен бірге баспасөз мәслихатын өткізді.
Журналистердің АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған шабуылы туралы сұрақтарына жауап бере отырып, Рютте НАТО-ның бұл оқиғаға қатысы жоқ екенін айтты.
— Алайда, мұнда не болып жатқанын толық анықтайық. Иран ядролық және баллистикалық әлеуетке ие болуға өте жақын және бұл Таяу Шығысқа ғана емес, Израильге де, Еуропадағы бізге де қауіп төндіреді. Сонымен қатар, біз хаосты экспорттаушы Иран ондаған жылдар бойы лаңкестік шабуылдар мен қастандықтар үшін жауапты болғанын білеміз. Өз елімдегі тәжірибеге сүйене отырып, мен ирандық диаспора өкілдеріне Иран режимінен қауіп төніп тұр деп айта аламын, — деді ол.
Рютте НАТО өзінің «360 градустық» көзқарасымен ұйымды қорғайтынына сендірді.
— Менің ойымша, Хаменеидің кетуі, ядролық және баллистикалық әлеуеттің әлсіреуімен біз бәріміз жақсы жағдайда боламыз. Мен Еуропада кең қолдауды сезінемін. Демалыс күндері және осы аптаның басында көптеген көшбасшылармен телефон арқылы сөйлестім және ядролық әлеуетті, баллистикалық зымырандарды жою, сондай-ақ Хаменеидің кетуін НАТО-дағы көптеген әріптестерім мақұлдағанын анық сезіндім, — деді Рютте.
Айта кетейік, Ұлыбритания Иран айналасындағы шиеленіске байланысты Шығыс Жерорта теңізіндегі әскерін күшейтті.