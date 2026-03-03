Ұлыбритания Иран шабуылынан кейін Кипрдегі Акротири әуе базасына әскери кеме орналастырады
АСТАНА.KAZINFORM - Лондон Иран айналасындағы шиеленіске байланысты Шығыс Жерорта теңізіндегі әскерін күшейтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ұлыбритания кеше Иран дрондары шабуыл жасаған Кипрдегі Акротири әуе базасын қорғау үшін HMS Duncan эсминецін орналастыруды жоспарлап отыр. Бұл туралы The Times газеті үш қорғаныс көзіне сілтеме жасай отырып хабарлады.
Газеттің хабарлауынша, Ұлыбританияның қорғаныс министрі Джон Хили кемені аймаққа орналастыру мүмкіндігін талқылау үшін жоғары әскери басшылармен кездесу өткізді.
HMS Duncan Лимасолдың оңтүстік-батысында орналасқан RAF Akrotiri әуе қорғанысын нығайту үшін орналастыруы мүмкін.
База - Кипр 1960 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Лондон сақтап қалған екі британдық егеменді базаның бірі. Оқиғадан кейін Франция Кипрге зымыранға қарсы және дронға қарсы жүйелерді орналастыруды жоспарлап отыр, деп бұрын Кипр жаңалықтар агенттігі хабарлаған болатын. Бұл британдық базаға дрон шабуылынан кейін аралдағы нысандарды қорғау үшін қосымша әуе қорғаныс құралдарын орналастыруды қамтиды.
Сонымен қатар Тегеран еуропалық елдерді АҚШ пен Израильмен бірлесіп Иранға қарсы әрекеттерге қатысудан сақтандырды. Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі Эсмаил Багаи еуропалық мемлекеттердің әскери науқанға қатысуы соғыс актісі болып саналатынын мәлімдеді.
- Бұл соғыс актісі болар еді. Иранға қарсы кез келген мұндай әрекет агрессорлармен серіктестік және Ислам Республикасына қарсы соғыс актісі болып саналады, - деп атап өтті ол.
Бұған дейін Германия, Франция және Ұлыбритания Иранның зымыран және дрон ұшыру мүмкіндіктерін олардың бастапқы нүктесінде бейтараптандыру үшін пропорционалды қорғаныс шараларын қабылдау мүмкіндігін мәлімдеген болатын.
АҚШ америкалықтарды Таяу Шығыстағы 10-нан астам елден дереу кетуге шақырды.