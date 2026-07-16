Иран үш елдегі АҚШ әскери нысандарына соққы бергенін жариялады
АСТАНА.KAZINFORM — Таяу Шығыстағы шиеленістің жаңа кезеңі аясында екі тарап өзара шабуылдардың жалғасып жатқанын хабарлады.
Иран бейсенбі күні Иордания, Кувейт және Бахрейндегі АҚШ әскерилері пайдаланатын нысандарға зымыран және дрон шабуылын жасағанын мәлімдеді.
Иран армиясы мен Ислам революциясы сақшылар корпусының (КСИР) мәлімдемесіне сәйкес, соққы үш елдегі АҚШ әскерилері пайдаланатын нысандарға бағытталған.
КСИР Иорданиядағы Әл-Азрақ әуе базасына зымыран шабуылын жасағанын мәлімдеді, онда ирандық тараптың мәліметі бойынша, АҚШ жойғыш ұшақтарын сақтауға арналған қойма және жаңа басқару орталығы болған.
Iranian Army Launches Drone Strike on US Military Base in Jordanhttps://t.co/s1ReykPPxQ pic.twitter.com/KQunw0jXZb— Fars News Agency (@EnglishFars) July 16, 2026
Иран сонымен қатар Али ас-Салем әуе базасына және Кувейттің Эш-Шуайбесіндегі әскери айлақ, сондай-ақ Бахрейндегі Шейх Иса әуе базасына соққы жасалғанын хабарлады.
Нысандарда радар станциялары, Patriot әуе қорғаныс жүйелері, байланыс жабдықтары, жабдықтау нысандары және басқа да АҚШ әскери инфрақұрылымы болды.
Сонымен қатар, Иордания билігі бейсенбі күні таңертең әуе қорғаныс күштері корольдікке қарай бағытталған сегіз ирандық зымыранды ұстап алып, жойғанын хабарлады.
Army Intercepts Eight Iranian Missileshttps://t.co/PtOol8akve#Petra #Jordan pic.twitter.com/JXWkcf3Olm— Jordan News Agency (Petra)-English News (@PetranewsEN) July 16, 2026
Иордания Қарулы Күштерінің Бас қолбасшылығының мәліметі бойынша, құрбан болғандар мен материалдық залал болған жоқ, ал зымыран сынықтары армияның инженерлік бөлімшелерімен тез арада залалсыздандырылды.
Бахрейн сонымен қатар әуе қорғаныс күштері бірнеше ирандық әуе шабуылы қаруын анықтап, ұстап алып, жойғанын мәлімдеді. Корольдік Қарулы Күштерінің қолбасшылығы Иранның әрекетін «дұшпандық шабуыл» деп атап, тұрғындарды сақ болуға және күдікті заттарға, яғни құлатылған нысандардың сынықтарына жақындамауға шақырды.
Қақтығыстың ушығуы аясында Иран армиясының өкілі Мохаммад Акраминиа АҚШ-тың шабуылдары жалғаса берсе, шайқас «жаңа ареналарға» таралуы мүмкін екенін ескертті.
«Хатам әл-Анбия» Орталық қолбасшылығының өкілі Ибрагим Золфагари өз кезегінде Тегеран АҚШ шабуылдарына жауап ретінде аймақтағы инфрақұрылым нысандарына шабуыл жасауға дайын екенін мәлімдеді. Сонымен қатар, Акраминия Иранның «көршілес мемлекеттермен қақтығысқа түсуді көздемейтінін» атап өтті және аймақтағы елдермен ынтымақтастықты дамытуды жақтап, қарулы күштердің әрекеттері елдің ұлттық қауіпсіздігі мен мүдделерін қорғауға бағытталғанын айтты.
Бұған дейін Иран Ормуз бұғазын ашуға негіз болатын шарттарын ұсынды.