02:07, 01 Сәуір 2026 | GMT +5
Иранда зақымданған азаматтық нысандар саны 110 мыңнан асты
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ пен Израильдің шабуылдары салдарынан Иранда 113 570 азаматтық нысан зақымданды. Олардың қатарында тұрғын үйлер, коммерциялық нысандар және көлік құралдары бар, деп хабарлайды Анадолы.
Залал көлемі туралы деректерді Иранның Қызыл Жарты Ай қоғамы жариялады.
Ұсынылған мәліметке сәйкес, 90 063 тұрғын үй, 21 059 коммерциялық нысан, 760 білім беру мекемесі және Қызыл Жарты Айға тиесілі 18 нысан зақымданған.
Сонымен қатар шабуылдар салдарынан үш гуманитарлық тікұшаққа да зиян келген.
Осыған дейін Азия қор нарықтары Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан күрт құлдырағаны туралы жаздық.