Азия қор нарықтары Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан күрт құлдырады
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін Азияның ірі қор биржалары айтарлықтай құлдырады. Себебі Таяу Шығыстағы қақтығыстың экономикалық әсері туралы алаңдаушылықтың артуы инвесторлардың көңіл күйін төмендетті.
Оңтүстік Корея қор нарықтары 12%-ға құлдырады
Сәрсенбі күні Кореяның құрамдас қор индексінің (KOSPI) эталондық көрсеткіші 698,37 пунктке немесе 12,06 пайызға төмендеп, 5093,54 деңгейінде жабылды. Бұл алдыңғы сессиямен салыстырғанда 7,24 пайызға төмен.
12,06 пайыздық құлдырау 2001 жылдың 12 қыркүйегінен бергі, АҚШ-тағы 11 қыркүйектегі террористік шабуылдардан кейінгі ең күрт бір күндік құлдырау болды.
Корея воны АҚШ долларына қатысты да құлдырады. Сеулдегі көптеген ірі компаниялардың акциялары күрт төмендеді, деп хабарлайды Yonhap.
Нарық көшбасшысы Samsung Electronics акциялары 11,74 пайызға төмендеп, 172 200 вонға жетті. Ал оның бәсекелесі чип өндіруші SK Hynix акциялары 9,58 пайызға төмендеп, 849 000 вонға жетті.
Жетекші автоөндіруші Hyundai Motor акциялары 15,8 пайызға төмендеп, 501 000 вонға жетті. Ал Kia акциялары 14,04 пайызға төмендеп, 156 700 вонға жетті.
Акциялардың күрт төмендеуі сауданы 20 минутқа тоқтатуға мәжбүр етті.
Жапон қор нарығы ай сайынғы құлдырауды бастан кешірді
Сәрсенбі күні Токио қор нарығындағы негізгі индекстер де 3 пайыздан астам төмендеп, бір айлық ең төменгі деңгейге жетті. Бұл Таяу Шығыстағы қақтығыстардың артуы және мұнай бағасының күрт өсуі туралы алаңдаушылық салдарынан болды.
Nikkei 225 индексі сейсенбідегі 54 245,54 жабылуынан 2 033,51 пунктке немесе 3,61 пайызға төмендеп жабылды.
Kyodo агенттігінің хабарлауынша, ең үлкен төмендеу мұнай өнімдері мен көмір бағаларында, түсті металдарда және көтерме саудада байқалды.
Экономиканың барлық саласындағы төмендеу мұнай бағасының күрт өсуіне және газ бен мұнай тасымалының негізгі су жолы саналатын Ормуз бұғазының жабылуынан кейін жеткізілімдегі үзілістерге қатысты алаңдаушылыққа байланысты болды.
- Азия елдері мұнайдың шамамен 80 немесе 90 пайызын Таяу Шығыстан импорттайтындықтан бұл әсер айтарлықтай болады, бұл төмендеу қарқынын жеделдетеді, - деді Tokyo Intelligence Laboratory Co. акциялар нарығының талдаушысы Шота Сандо.
Бұған дейін БҰҰ Таяу Шығыстағы шиеленістің гуманитарлық салдары ауыр болатынын ескерткен болатын.