Иранға жасалған шабуылдардан шамамен 800 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Қызыл Жарты Ай ұйымының мәліметі бойынша, АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған әуе шабуылдарынан кем дегенде 787 адам қаза тапты, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Аталған ұйым бұл сандар «арнайы топтардың далалық есептеріне» негізделгенін хабарлайды.
– Иранның 300-ден астам аймағының 153-індегі 504 нысанға шабуыл жасалды. 3 600-ден астам фельдшер іздеу-құтқару және эвакуациялау операцияларына қатысып, жараланғандарға медициналық көмек көрсетті, - делінген Қызыл Жарты Ай ұйымының мәлімдемесінде.
Еске сала кетейік, бұған дейін АҚШ-тың Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) «Эпикалық қаһар» операциясының алғашқы 24 сағатында Иранның 1 000-нан астам нысаны жойылғанын хабарлаған болатын.
Сондай-ақ сенбі күні Иранға жасалған шабуылдарда 201 адамның қаза тапты.