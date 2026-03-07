KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:40, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ираннан бүгінге дейін 66 Қазақстан азаматы елге қайтарылды – ҚР СІМ

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі құзырлы мемлекеттік органдармен бірлесіп, Таяу Шығыстан азаматтарымызды қайтару жұмыстарын жалғастырып жатыр.

    Продолжаются работы по эвакуации казахстанцев из зоны эскалации — МИД
    Фото: ҚР СІМ

    ҚР Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, эвакуация басталғалы бері резидент және резидент емес әуе компанияларының қолдауымен 4700-ден астам қазақстандық елге оралды.

    Әуе рейстерімен қатар, азаматтарды шығару жерүсті жолдары арқылы да жүзеге асырылып жатыр. 6 наурызда ҚР шетелдегі мекемелері «Заркух» компаниясының 7 қызметкері – ҚР азаматтарының Иран-Армения шекарасына шығуын ұйымдастырды. Алдын ала ақпаратқа сәйкес, «Заркух» компаниясы қалған 16 қазақстандықты да осы бағыт бойынша эвакуациялауды жоспарлап отыр. Жалпы Ираннан бүгінге дейін 66 Қазақстан азаматы елге қайтарылды.

    -Өңірдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері жергілікті жерде іс-қимылдарды үйлестіру жұмыстарын жалғастырып, отандастарымызбен тұрақты байланыста,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін Таяу Шығыстан 12 әуе рейсімен 3300-ден астам қазақстандық елге оралғаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Қазақстанның сыртқы саясаты ҚР СІМ Таяу Шығыстағы ахуал
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум