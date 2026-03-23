    04:58, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Иранның әуе қорғанысы F-15 жойғыш ұшағын атып түсірді

    АСТАНА. KAZINFORM – Иранның оңтүстігінде әуе қорғаныс күштері F-15 жойғыш ұшағын атып түсірді. Бұл туралы Иран мемлекеттік телеарнасы Әуе қорғанысының біріккен штабына сілтеме жасап хабарлады. Мәліметке сәйкес, қарсыласқа тиесілі F-15 елдің оңтүстігінде жойылды.

    Фото: Анадолу

    Ресми мәлімдемеде ұшақ әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштерінің зениттік-зымыран кешендері арқылы атып түсірілгені және оның Парсы шығанағындағы Ормуз аралы маңына құлағаны айтылған.

    Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу басталды. Сонымен қатар АҚШ пен Израиль әзірге жойғыш ұшақтың құлауы туралы ақпаратқа пікір білдірген жоқ.

    Айта кетейік, Иран 19 наурыз күні АҚШ-қа тиесілі F-35 ұшағын атып түсіргенін мәлімдеген. Ал кеше Израильдің F-16 жойғышының атылғанын хабарлаған.

    АҚШ Қарулы күштері өз кезегінде Иран шабуыл жасаған F-35 ұшағы қатты қону салдарынан қирағанын мәлімдеді. Ал Тель-Авив Израиль Әуе күштерінің F-16 ұшағы Иран әскері тарапынан атқылауға ұшырағанымен, ешқандай зақым алмағанын хабарлады.

    Айта кетейік, бұған дейін Иран Ормуз бұғазын толық жауып тастауы мүмкін екені хабарланды.

    Жасұлан Бақытбекұлы
