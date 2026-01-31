Иранның бірнеше қаласында жарылыс болды
АСТАНА. KAZINFORM – Иранның оңтүстігіндегі портты қала Бендер-Аббаста қуатты жарылыс болды, деп хабарлайды Euronews.
Бұл Ислам революциясы сақшылар корпусы әскери-теңіз күштерінің қолбасшысы Алиреза Тангсириге қастандық жасау әрекеті болуы мүмкін.
Ал Ислам революциясы сақшылар корпусымен байланысты Tasnim ақпарат агенттігі Тангсиридің қаза тапқаны туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлады.
Кейбір деректерде жарылыс газдың сыртқа шығуы салдарынан болуы мүмкін делінсе, басқа ақпарат көздерінде ғимаратта газ құбыры мүлде жоқ екені айтылған.
Сондай-ақ Иранның басқа қалаларында да жарылыстар сериясы тіркелгені хабарланды. Атап айтқанда, Иран мен Ирак шекарасына жақын орналасқан Ахваз қаласында кемінде төрт адам қаза тапқан. Оқиғаның себептері әзірге белгісіз.
Бұған дейін Ислам революциясы сақшылар корпусы осы апта соңында Парсы шығанағы акваториясында әскери-теңіз жаттығуларын өткізуді жоспарлап отырғанын мәлімдеген болатын. Бұл жағдай АҚШ Орталық қолбасшылығының реакциясын тудырып, олар Тегеранды теңіздегі арандатушылық әрекеттерден аулақ болуға шақырды.
Reuters агенттігі израильдік ресми тұлғаларға сілтеме жасап, Иранда болған жарылыстар сериясына Израильдің қатысы жоқ екенін хабарлады.
Бұған дейін Вашингтонда Иран төңірегінде сақталып отырған шиеленіс аясында Тегеранмен дипломатиялық байланыс орнату мүмкіндігі туралы айтылған болатын.