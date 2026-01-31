Трамп Иранмен келіссөз жүргізу ниеті туралы мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM – Вашингтон Иран айналасындағы шиеленіске байланысты дипломатиялық байланыс туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
АҚШ президенті Дональд Трамп бейсенбі күні Иранмен келіссөз жүргізуді, тілшілермен сөйлесіп, аймаққа америкалық әскери күштерді орналастыру аясындағы жағдайға түсінік беруді жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
- Мен мұны жоспарлап отырмын, иә. Қазіргі уақытта бізде Иранға қарай бет алған өте үлкен және өте қуатты кемелер көп және оларды пайдаланудың қажеті болмаса, керемет болар еді, - деді ол.
Алайда, Пентагон АҚШ әскери күштері президенттің кез келген шешімін орындауға дайын екенін мәлімдеді.
АҚШ президентінің мәлімдемелеріне байланысты Түркия Вашингтон мен Тегеран арасында делдал болу үшін дипломатиялық күш-жігерін күшейтті. Түркия Сыртқы істер министрлігі Иранның Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи жұма күні Анкараға барып, Түркияның Сыртқы істер министрі Хакан Фиданмен келіссөз жүргізетінін хабарлады. Анкара Иранға қарсы кез келген әскери араласуға қарсы ұстанымын қайта растап, диалог арқылы шиеленісті азайтуға көмектесуге дайын екенін білдіргісі келетіні айтылды.
Иран министрімен кездесу алдында Фидан бейсенбі күні Анкарадағы АҚШ елшісі және Сирия жөніндегі арнайы елші Том Барракпен кездесті.
Түркия БАҚ-тары сонымен қатар президент Режеп Тайып Ердоғанның Трампқа жағдайды тұрақтандыру үшін Иран басшылығымен үшжақты консультациялар өткізуді ұсынғанын хабарлады.
Алайда, Вашингтон Иранға қатысты одан әрі қадам туралы түпкілікті шешім әлі қабылданбағанын және дипломатиялық және әскери нұсқалар әлі қарастырылып жатқанын баса айтты.
Бұған дейін Трамп Иранмен ынтымақтасатын елдерге 25 пайыздық баж салығын енгізетінін мәлімдеді.