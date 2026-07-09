Иранның Денсаулық сақтау министрлігі АҚШ шабуылдарынан 14 адам қаза тапқанын хабарлады
АСТАНА.KAZINFORM — Иран билігі АҚШ шабуылдарынан тағы бірнеше адам қаза тапқанын, сондай-ақ Жоғарғы Көшбасшы Әли Хаменеиді жерлеу рәсімі күні Мешхедке апаратын теміржол қатынасының тоқтатылғанын хабарлады.
Иранның Денсаулық сақтау министрлігі АҚШ-тың елге екі күндік шабуылында 14 адам қаза тауып, 78 адам жараланғанын мәлімдеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы Хосейн Керманпурдың айтуынша, жарақат алғандардың 47-сі ауруханаларда, ал қалғандары медициналық көмек алғаннан кейін үйлеріне жіберілді. Соққы елдің бес аймағына бағытталған.
Сонымен қатар, IRNA Хузистан провинциясы губернаторының қауіпсіздік жөніндегі орынбасары Валиолла Хаятиге сілтеме жасай отырып, Ахваз қаласының шетіндегі шабуылдардың бірінде үш адам қаза тауып, бірнеше адам жараланғанын хабарлады. Соққылар жалғасып жатқан кезде Иранның мемлекеттік теледидары Тегеран мен Мешхед арасындағы пойыз қатынасының тоқтатылғанын хабарлады.
Мемлекеттік теміржол компаниясының мәліметінше, теміржол инфрақұрылымына «америкалық-израильдік жаудың қылмыстық шабуылы» салдарынан зақым келген деген болжамнан кейін қызмет тоқтатылды. Оқиға орнына төтенше жағдайлар бригадалары жіберілді, жолаушылар үшін автобус тасымалы ұйымдастырылды.
Іс тоқтатылды. Бұл оқиға Ислам революциясының Жоғарғы көсемі Әли Хаменеидің жерлеу рәсімінен бірнеше сағат бұрын Мешхедте болды.
Алайда, Израиль бұған дейін АҚШ-тың Иран аумағына жасаған соңғы шабуылдарына қатыспағанын мәлімдеген.
Айта кетейік, АҚШ бейсенбі күні түнде Ирандағы 90 нысанаға шабуыл жасады. Алдыңғы күні Ислам Республикасындағы 80 нысанаға шабуыл жасады.