Иранның Ұлттық қауіпсіздік жоғары кеңесінің хатшысы тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Мохаммад-Багер Зольгадр Иранның Ұлттық қауіпсіздік жоғары кеңесінің хатшысы болып тағайындалды. Бұл тағайындауды елдің жетекшісі Можтаба Хаменеи мақұлдағаны хабарланды, деп жазды Anadolu агенттігі.
Бұрынғы Ислам революциясы сақшылары корпусы (ИРГК) командирі Мохаммад-Багер Зольгадр Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бас хатшысы лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Иран президенті әкімшілігінің байланыс басқармасы басшысының орынбасары Мехди Табатабаи мәлімдеді.
Ирандық шенеуніктің айтуынша, Зольгадр осы қызметке Иран жетекшісі Можтаба Хаменеи рұқсатымен тағайындалған.
Зольгадр 1979 жылғы революциядан кейін ИРГК қатарына қосылып, Иран мен Ирак арасындағы соғыс кезінде «Рамазан» штабының командирі болып қызмет атқарған.
1997–2005 жылдары ол ИРГК-ның орынбасары, 2005–2007 жылдары президент Махмуд Ахмадинежад дәуірінде Ішкі істер министрлігінің орынбасары, ал 2010–2021 жылдары сот билігі басшысының орынбасары болып қызмет атқарған.
Зольгадр бұл қызметке 17 наурызда Тегеранға жасалған Израиль соққысы кезінде қаза тапқан Али Лариджани орнына келді.