Иранның ядролық нысаны істен шықты
АСТАНА.KAZINFORM - Иранның Хондаб қаласындағы ауыр су өндіру зауыты зақымданып, істен шықты.
Бұл туралы Халықаралық атом энергиясы агенттігі (МАГАТЭ) хабарлады.
- Спутниктік суреттер мен қондырғы туралы ақпараттың тәуелсіз талдауына сүйене отырып, МАГАТЭ Иран 27 наурызда шабуыл жасалғанын хабарлаған Хондабтағы ауыр су өндіру зауытының қатты зақымданғанын және енді жұмыс істемейтінін растады, - делінген МАГАТЭ әлеуметтік желілердегі мәлімдемесінде.
27 наурызда Израиль әскери күштері Иранның орталығындағы ауыр су реакторы мен уран өңдеу зауытына соққы бергенін растады.
- Израиль әуе күштері Иран орталығындағы Арактағы ауыр су өндіру зауытына соққы берді, - делінген әскери күштер мәлімдемесінде нысанды «ядролық қаруға арналған плутоний өндірудің негізгі нысаны» деп сипаттап.
Ирандық ақпарат құралдары АҚШ-Израиль шабуылдары Хондабтағы ауыр су өндіру кешеніне бағытталғанын хабарлап, нысаннан ешкім қаза таппағанын немесе радиациялық ағулар болмағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Al Arabiya English.
Ресми түрде зерттеу реакторы медициналық зерттеулер үшін плутоний өндіруге арналған, ал кешенде ауыр су өндіру зауыты да орналасқан.
Бұған дейін МАГАТЭ Ирандағы АЭС маңындағы соққылар ядролық қауіп төндіруі мүмкін екенін ескерткен.