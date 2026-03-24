Иранның Жоғары Көшбасшысының әскери кеңесшісі соғысты тоқтатудың үш шартын атады
АСТАНА. KAZINFORM — Иранның Жоғары Көшбасшысы Моджтаба Хаменеидің әскери кеңесшісі, Ислам революциясы Сақшылар корпусының бұрынғы қолбасшысы және Мақсаттылық кеңесінің мүшесі Мохсен Резаи елдегі соғысты тоқтатудың үш шартын атады. Бұл туралы Report агенттігі жазды.
Резаи соғыс барлық залал өтелгенге, барлық экономикалық санкциялар алынып тасталғанға дейін және АҚШ Иранның ішкі істеріне араласпайтынына кепілдік берілгенге дейін жалғасады деп мәлімдеді.
— Бұл біздің халқымыздың, көшбасшымыздың және Қарулы Күштеріміздің шешімі. АҚШ Иранның экономикасына 47 жыл нұқсан келтірді және оның дамуына кедергі жасады, — деп атап өтті әскери кеңесші.
Оның пікірінше, Иранның қарсыластары елді бес бөлікке бөлгісі келеді.
— АҚШ Бушерді, Хузестанды және Иламды (Иран провинцияларын) Венесуэла секілді мұнай қорымен иемденгісі келеді, — деді Резаи.
Еске сала кетейік, АҚШ пен Израиль 28 ақпанда Иранға қарсы әскери операция жасап, бірқатар қалаларға әуе шабуылдарын жасады. Бұған жауап ретінде Иран Израиль аумағында зымырандар атып, Парсы шығанағы елдеріндегі американдық әскери базаларға шабуылдады. Жағдайға байланысты аймақтың бірқатар мемлекеттері әуе кеңістігін уақытша жауып тастады. Сол күні Иранның жоғарғы басшысы Али Хаменеи соққылардан қаза тапты.
Айта кетейік, Дональд Трамп келіссөздер аясында Иранға соққы беруді уақытша тоқтатты. АҚШ президенті соңғы екі күн ішінде АҚШ пен Иран арасында Таяу Шығыстағы қақтығысты «толық әрі түпкілікті реттеуге» бағытталған «өте жақсы және нәтижелі келіссөздер» өткенін мәлімдеді. Алайда Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Бағаи соңғы 24 күн ішінде АҚШ-пен ешқандай келіссөз бен диалог болмағанын хабарлады.