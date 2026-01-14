Испания полициясы теңіздегі ең ірі кокаин партиясын тәркіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Испанияның Ұлттық полициясы өз тарихында алғаш рет теңіздегі ірі кокаин партиясын тәркіледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Еуропалық БАҚ-тың хабарлауынша, Испания құқық қорғау органдары Атлант мұхитында тұз тиелген жүк ішінен 10 тоннаға жуық кокаин жасырылған кемені ұстады.
Он үш адам ұсталып, атыс қаруы тәркіленді. Операцияға АҚШ, Ұлыбритания және Бразилия билігі және басқа да елдердің өкілдері қатысты.
Есірткі тасымалдайтын кеме Бразилиядан Еуропаға бара жатқаны хабарланды.
Испания прокурорлары мен соты үйлестірген тергеу Оңтүстік Америкадан Еуропаға көп мөлшерде кокаин импорттауға қатысы бар деп болжанған көпұлтты топқа бағытталды.
