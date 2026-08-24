KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Ыстық, тұман, жел: 24 тамыз күнгі ауа райы болжамы жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазгидромет 21 тамызда ауа райына байланысты ескерту жариялады.

    жаз
    Фото: bolzhau.com

    Бүгін еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай ойнап, жаңбыр, бұршақ жауады. Жел тұрып, елдің солтүстігінде, орталығында, шығысында, оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында қатты жаңбыр жаууы мүмкін.

    Батыс, оңтүстік-батыста ауа райы жауын-шашынсыз болады. Республика бойынша желдің күшеюі болжанған.

    Елдің оңтүстігінде шаңды дауыл болып, түнгі және таңертеңгі уақыттарда солтүстікте, солтүстік-батыста, орталықта тұман болуы ықтимал.

    Күндіз Батыс Қазақстан облысының батысында +35+38°С, Атырау облысында +34+39°С, Маңғыстау облысында +37+42°С қатты ыстық болады.

    Айта кетейік, Шығыс Қазақстан облысында қыркүйек айының басында ауа райы ыстық болғанымен, кейін өңірдің жекелеген аудандарында үсік жүруі мүмкін.

    Жаңбыр Қазгидромет Ауа райы жел Тұман
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар