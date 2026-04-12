Ыстықкөл табанынан жалпы ұзындығы 1200 метрге жететін ескі аулар шығарылды
АСТАНА. KAZINFORM – Ыстықкөлді ескі ау мен қоқыстан тазарту жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы Табиғи ресурстар, экология және техникалық бақылау министрлігі хабарлады, деп жазды қырғызстандық КАБАР агенттігі.
Ведомство мәліметінше, 11 сәуір күні министрлік қызметкерлері көлден жалпы ұзындығы 1200 метрге жететін ескі ауларды шығарып алған.
Мекеме өкілдерінің айтуынша, өткен жылы жалпы ұзындығы 30 мың 600 метрді құраған 306 синтетикалық ау көл табынынан алыныпты.
Министрлік Ыстықкөлдің бірегей экожүйесін қорғауға әрбір қырғызстандық өз үлесін қосып, браконьерлік пен заңсыз балық аулауға қарсы тұруы қажет екенін атап өтті.
Министрлік өкілдері табиғатты қорғау және оған ұқыпты қарау әр азаматтың міндеті екенін еске салды.
Айта кетейік, Қазақстанда суға ұқыпты қарау мәдениеті күшейтіліп жатыр.
Ал «Қазгидрогеология» мекемесі 700-ден астам жаңа бұлақ тапты.
Сондай-ақ Қазақстанның бес өңірінде жерасты суының жаңа көздерін анықтау бойынша барлау жұмысы жүргізіледі.