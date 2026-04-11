Қазақстанда суға ұқыпты қарау мәдениеті күшейтіліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада Ғылым күніне орай PRO.NRG FEST 2026 бесінші мерейтойлық ғылыми-көпшілік фестивалі өтіп жатыр.
Соңғы бес жылда фестиваль елімізде ғылымды насихаттайтын ірі алаңдардың біріне айналды. Бүгінде ол мектеп оқушылары мен педагогтерден бастап, ғалымдар және шығармашылық индустрия өкілдеріне дейін мыңдаған қатысушыны біріктіріп отыр.
Биыл фестивальдің басты тақырыбы суға арналды. Су — тіршілік үшін маңызды ресурс әрі тұрақты дамудың негізгі сын-қатерлерінің бірі.
«Су ресурстарының ақпараттық-талдау орталығы» КЕАҚ басқарма төрағасы Қайратғали Хайрулланың айтуынша, су тапшылығы артып отырған жағдайда суды ұтымды пайдалану мәдениетін қалыптастыру маңызды міндеттердің біріне айналып отыр.
— Қазақстандағы су ресурстарының шамамен 56%-ы ел аумағында қалыптасады. Ал жер үсті суларының 44%-ы трансшекаралық өзендер арқылы келеді. Бұл — Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан және ішінара Тәжікстан. Сондықтан су дипломатиясын дамыту және ресурстарды ұтымды пайдалану маңызды, — деді ол.
Оның айтуынша, Су ресурстары және ирригация министрлігі құрылғаннан бері жұмыс үш негізгі бағыт бойынша жүргізіліп келеді. Олар — трансшекаралық суларды тиімді бөлу, су үнемдеу технологияларын енгізу және суға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыру.
Ресми деректерге сәйкес, Қазақстанда судың шамамен 60%-ы ауыл шаруашылығында пайдаланылады. Өнеркәсіпке 30% тиесілі, ал тұрмыстық қажеттілікке 10%-ы ғана тиесілі. Дегенмен, күнделікті тұрмыстағы дағдылар суға деген жалпы көзқарасты қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.
— Су үнемдеу мәдениеті әр адамнан басталады: алдымен отбасында, ата-ананың үлгісі арқылы, кейін мектепте қалыптасады. Осыған байланысты өткен жылдан бері Астана мен өңірлердегі білім беру ұйымдарында экосағаттар тұрақты өткізіліп келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, су — стратегиялық ресурс. Сондықтан суға ұқыпты қарау мәдениетіне ерекше назар аудару қажет, — деді Қайратғали Хайрулла.
Айта кетейік, 22–24 сәуір күндері Астанада су үнемдеу технологиялары талқыланатын алғашқы Өңірлік экологиялық саммит өтеді.