Италияда өтетін Олимпиадаға кеткен шығын 5 миллиард доллардан асты
АСТАНA. KAZINFORM — Ертең Милан мен Кортинада өтетін қысқы Олимпиада ойындарына дайындық жоспарланбаған шығынға ұшыратып, күтпеген қиындықтар туғызды, деп хабарлайды Reuters.
Бұл туралы ойындардың бас директоры Андреа Варньер мәлімдеді. Ұйымдастырушылар өте аз уақытта көп шығынға тап болды, бірақ жобалардың көпшілігін жүзеге асыра алды. Кейбір құрылымдар жұма күнге жоспарланған ашылу салтанатына дейін аяқталды.
Бастапқыда ойындарды өткізуге шамамен 1,3 миллиард доллар жұмсау жоспарланған, алайда дайындық кезінде бұл сома 1,7 миллиард долларға дейін өсті. Инфрақұрылымдық шығындар мемлекеттік қаржыландырумен тағы 3,5 миллиард доллар болды.
— Бұл сапар біз күткеннен де күрделірек болды, болжанған қиындықтармен қатар біз күтпеген жағдайлар орын алды, — деді Варньер Халықаралық Олимпиада комитетінің отырысында.
ХОК көрші елдердегі бар нысандарды пайдалану туралы ұсыныстарына қарамастан, Кортинада бірнеше миллион долларлық жаңа сырғанау орталығының құрылысын бастады. Сондай-ақ, Сантаджулиадағы хоккей стадионы да асығыс салынып жатыр.
— Шана спорты орталығы мен хоккей аренасының құрылысы соңғы мерзімде аяқталды, — деп атап өтті Варньер.
Айта кетейік, елімізде қысқы Олимпиада ойындарына сапалы дайындық үшін 13,3 млрд теңге бөлінді.
Бұл Олимпиадаға Қазақстаннан баратын спортшылардың есімі белгілі болды.