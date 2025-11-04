KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:39, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Италияның танымал тревел бағдарламасы Қазақстан туралы арнайы шығарылым әзірледі

    Италияның ең танымал саяхаттық жобаларының бірі – Donnavventura бағдарламасы биылғы маусымда Қазақстанға арналған арнайы шығарылым түсірді.

    туризм
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Бес жылдан астам уақыт бойы әлемнің ең әдемі аймақтарын таныстырып келе жатқан бұл жоба шетелдік көрермендерге Қазақстанның көркем табиғаты мен қонақжайлығын, сондай-ақ ұлттық тағамдарының алуан түрін көрсетті.

    Бағдарлама жүргізушілері Астана мен Алматы қалаларында, сондай-ақ Алматы және Ақмола облыстарында болып, жергілікті мәдениет пен дәстүрмен, ұлттық базарлар мен гастрономиялық фестивальдердің атмосферасымен таныстырды.

    Эфир барысында Neos Air әуе компаниясына ерекше назар аударылды. Компания Милан – Алматы бағыты бойынша аптасына екі рет тікелей рейс орындайды, бұл Италия мен Қазақстан арасындағы туристік байланысты одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді.

    Бағдарлама түсірілімдері Kazakh Tourism ұлттық компаниясының, Neos Air, Италия-Қазақстан сауда қауымдастығының, Almaty Tourism Bureau, Visit Astana және Алматы облысы туризм басқармасының қолдауымен ұйымдастырылды.

    Айта кетейік, Қазақстан медициналық туризмді дамытпақ.

    Тегтер:
    Туризм БАҚ Италия
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар