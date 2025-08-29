Иван Ромазан мемориалы: «Барыс» бүгін «Металлург» командасымен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM — Елордалық «Барыс» бүгін шайбалы хоккейден маусым алдындағы дәстүрлі Иван Ромазан мемориалына үшінші ойынын Ресейдің «Металлург» (Магнитогорск) командасына қарсы өткізеді.
Айта кетсек, бұдан бұрын «Барыс» Ресейдің «Салават Юлаев» (Уфа) командасын 4:3 есебімен қапы қалдырып, алғашқы жеңісіне қол жеткізді.
Қазірге дейін астаналық команда аталған турнирде Ресейдің «Магнитка» командасына 1:2 есебімен жол берді.
Елордалық команда турнирге 25 тамыз күні аттанды. Команда құрамындағы Никита Бояркин, Роман Старченко, Иван Николишин жарақат алған ойыншылар тізімінде тұр. Ал Джейк Масси, Иэн Маккошен, Тайс Томпсон, Оливье Родриг, Мэйсон Морелли, Райли Уолш қажетті құжаттарды рәсімдеп жатыр. Сондықтан олар турнирге қатыса алмайды.
Қазақстандық клуб жаңа маусымда алғашқы үш ойында елордада өткізеді. Алдымен 7 қыркүйекте Ресейдің «Трактор» (Челябинск) командасымен кездессе, одан кейін 9 қыркүйекте «Амур» (Хабаровск), 13 қыркүйекте Беларусьтің «Динамо» (Минск) клубтарымен шеберлік байқасады.