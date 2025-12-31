Израиль 2025 жылы алты елге шабуыл жасап, аймақтағы агрессиясын күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Тель-Авив шабуылдарын тек палестиналық аумақтармен — Газа секторы мен Иордан өзенінің батыс жағалауындағы басып алған жерлермен ғана шектемей, Ливанға, Сирияға, Йеменге, Иранға және тіпті Катарға дейін кеңейтті. Бұл туралы Анадолы агенттігі жазды.
Жалпы, 2023 жылғы қазаннан бері Израильдің әскери әрекеттері аймақты ауқымды дағдарысқа әкелді.
Израиль басшылығы түрлі сылтауларды алға тарта отырып, өткен жылдағыдай аймақтағы елдерге қарсы шабуылдарын жалғастырып, аясын кеңейтіп, қатаңдата түсті.
2025 жылдың бүкіл кезеңінде Израиль үздіксіз шабуылдар мен толық блокада салдарынан Газа секторындағы ауыр гуманитарлық дағдарыстың негізгі факторы болып қала берді.
«Хезболла» мен «Ансаруллах» (хуситтер) қозғалысына қарсы күрес деген желеумен Израиль Ливан мен Йеменге соққы берді, сондай-ақ Иранмен 12 күнге созылған қарқынды қақтығысқа барды. Бұған қоса, Израиль Катар астанасы Дохада ХАМАС делегациясына және Сирия аумағына друздарды қорғау сылтауымен шабуыл жасады.
Израиль 2023 жылғы қазанда басталған және 2024 жыл бойы жалғасқан Газа секторына қарсы агрессиясын осы жылы да тоқтатпады. 2025 жылы атысты тоқтату жөніндегі келісімдерге қарамастан, Израиль адамзат тарихындағы ең ауыр қолдан жасалған апаттардың бірін туындатты.
ХАМАС пен Израиль арасындағы атысты тоқтату туралы келісім 19 қаңтарда — АҚШ президенті Дональд Трампты ұлықтау рәсімі қарсаңында күшіне енген.
Алайда Израиль өз міндеттемелерін орындаудан бас тартты: 3 ақпанға жоспарланған келіссөздердің екінші кезеңіне қатыспады, 2 наурыздан бастап гуманитарлық көмектің толық жеткізілуін тоқтатты және 18 наурызда Газада кең ауқымды шабуылдарды қайта бастап, бітімді бұзды.
Израиль соққылары мен блокада салдарынан тарихтағы ең ірі қолдан жасалған апаттардың бірі қалыптасты. 2023 жылғы қазаннан бері Газа секторында 71 мыңнан астам адам қаза тапты, жүздеген тұрғын аштықтан, аурулардан және суықтан көз жұмды. Ғимараттардың шамамен 90%-ы тұруға жарамсыз күйге түсті, ал 2 миллионға жуық палестиналық бірнеше рет мәжбүрлі түрде қоныс аударды.
Президент Трамптың бастамасымен 10 қазанда атысты қайта тоқтату жарияланғаннан кейін де Израиль аймаққа мерзімді соққыларын жалғастырып, бітімнің өте әлсіз күйде қалуына себеп болды.
Сонымен қатар, 2025 жылы Израиль Иордан өзенінің батыс жағалауындағы оккупацияланған аумақтарда, әсіресе өңірдің солтүстігіндегі босқындар лагерлерінде «операцияларын» айтарлықтай күшейтті.
Израиль армиясы мыңнан астам шабуыл жасады, оның ішінде ұшқышсыз аппараттардың соққылары да бар. Салдарынан өңірде 200-ден астам палестиналық қаза тапты. 2023 жылғы қазаннан бері Батыс жағалауда қаза болған палестиналықтардың жалпы саны мыңнан асты.
Айта кетейік, Израиль Газа секторындағы су құдықтарының 90%-ын қиратты.