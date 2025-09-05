Израиль армиясы Газаның 40 пайызын бақылауға алғанын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Сектор төңірегіндегі қақтығыстардың күшеюі тұрғындардың жаппай көшіп кетуі мен өлім-жітім санының өсуімен қатар жүріп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бейсенбі күні Израиль әскері Газа қаласы аумағының шамамен 40 пайызын, соның ішінде Зейтун мен Шейх Радван аудандарын бақылауда ұстайтынын хабарлады. Бұл туралы телевизиялық брифингіде Израиль қорғаныс күштерінің (IDF) өкілі, бригада генералы Эффи Дефрин мәлімдеді, ол шабуылдың жалғасатынын және алдағы күндері «кеңейетінін және күшейетінін» атап өтті.
– Біз ХАМАС инфрақұрылымына зиян тигізуді жалғастырамыз. Бүгінде біз Газа қаласы аумағының 40 пайызын бақылауға алдық, - деді ол.
Ол операцияның мақсаты ХАМАС инфрақұрылымын жою, израильдік тұтқындарды босату және сектордағы қозғалыстың күшін тоқтату болып қала беретінін айтты.
Израиль науқанды тоқтату үшін халықаралық қысымның күшеюіне қарамастан, жоспарланған шабуыл алдында кейінгі күндері Газа қаласының солтүстігіндегі аймағына шабуылдарын күшейтті.
Газа денсаулық сақтау билігінің хабарлауынша, бейсенбі күні Израильдің анклавты атқылауы кем дегенде 53 адамның өмірін қиды. Негізінен Израиль күштері қаланың шеткі аудандарымен алға жылжыған және қазір қала орталығынан бірнеше шақырым жерде орналасқан Газа қаласында.
Сабра, Туффах және Шуджая аудандарына әуе шабуылдары мен артиллериялық оқ жаудырылды. Шығыс Шейх-Радванда танктер үйлерді қиратып, шатырлы лагерьлерді өртеп жіберді. Туффахта рейд бірнеше ғимаратты қиратып, сегіз адамды өлтірді.
– Израиль оккупациясы бейбіт тұрғындарды және бірнеше үйді нысанаға алып, төрт ғимаратты толығымен қиратты», - деді Газа азаматтық құтқару қызметінің өкілі Махмуд Бассал.
Қала тұрғындары қауіпсіз аймақтардың жоқтығынан қираған аудандарда қалуға мәжбүр екенін айтады.
Израиль билігі 70 мың адам оңтүстікке қарай бет алғанын алға тартып, бейбіт тұрғындарды қаланы тастап кетуге шақырды. Алайда Палестина билігі бұл санның аз екенін айтып, он мыңдаған адам әлі де шабуылға ұшырап жатқанын атап өтті.
Гуманитарлық ұйымдар «соғыс басталғалы бері халықтың ең көп қоныс аударуы» қаупі туралы ескертті. Палестина үкіметтік емес ұйымдар желісінің жетекшісі Амджад аш-Шава тұрғындардың қаладан жаппай бас тартуы кез келген қауіпсіздік кепілдігіне деген сенімнің жоғалғанын көрсетеді деп мәлімдеді. Денсаулық сақтау органдарының мәліметінше, қазірдің өзінде аштық пен шаршаудан 370-тен астам адам, оның ішінде 131 бала қайтыс болды.
2023 жылдың 7 қазанында ХАМАС-тың Израильдің оңтүстігіне жасаған шабуылынан басталған соғыстан бері бұл анклавта 63 мыңнан астам палестиналық қаза тапты. Израиль тарапы гуманитарлық жүктерді ұлғайту үшін шаралар қолданып жатқанын, бірақ сонымен бірге шабуылын жалғастырып жатқанын айтады. Сектордың болашағы туралы пікірталастар Израильдің өзінде де күшейді.Басқарушы коалицияның бір бөлігі осы аумақтағы израильдік елді мекендерді қалпына келтіруді талап етеді, бірақ премьер-министр Биньямин Нетаньяху бұл мүмкіндікті ашық түрде жоққа шығарды.
Айта кетейік, сәрсенбі күні палестиналық ХАМАС қозғалысы соғысты тоқтатып, Израиль әскерін толықтай шығару үшін кепілге алынғандарды босатуға дайын екендігі туралы мәлімдеме жасаған болатын. Бейсенбі күні Израиль ХАМАС өкілінің өлтірілгенін хабарлады.