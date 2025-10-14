Израиль әскері Газада оқ жаудырды: алты палестиналық қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM — Оқиға Газаның шығыс ауданында атысты тоқтату режимі сақталып тұрған тұста болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Палестиналық WAFA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні Газа қаласының шығысындағы Шуджаия ауданында Израиль әскері алты палестиналықты өлтірді.
Агенттіктің хабарлауынша, Израильдің ұшқышсыз ұшақтары Шуджаия төңірегінде үйлерін тексеріп жатқан тұрғындарға оқ жаудырған. Салдарынан бес бейбіт тұрғын қаза тапты.
Газа секторының оңтүстігіндегі Хан Юнистің шығысындағы әл-Фухари төңірегіне израильдік ұшқышсыз ұшақ жасаған соққыдан тағы бір адам қаза тауып, тағы бір адам жараланды. Израиль күштерінің Газа секторының солтүстігіндегі Джабалия ауданындағы Халава босқындар лагерін атқылауы кезінде де бірнеше адам жараланды.
Израиль қорғаныс күштері (IDF) оқ жаудырғанын растады. Айтуларынша оқ атылған адамдар Израиль әскерлерінің позицияларына жақындап, атысты тоқтату келісімі күшіне енгеннен кейін израильдік күштер шегініп кеткен шекара деп аталатын «сары сызықтан» өтіп кеткен.
⭕️ Earlier today, several suspects were spotted crossing the yellow line and approaching IDF troops in northern Gaza, a clear violation of the agreement.— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025
After multiple attempts to distance them, the suspects refused to comply, prompting troops to open fire to remove the threat.…
Израиль ақпарат құралдарының хабарлауынша, Шуджаия аймағы атысты тоқтату келісімі бойынша Израильдің әскери бақылауында.
Израиль әскерінің мәліметінше, сарбаздар алдымен ескерту оқтарын жаудырған, бірақ күдіктілер қозғала бергенде, олар әуе шабуылына ұшыраған. IDF бұл шара «қатерді жою» үшін жасалғанын мәлімдеді.
Израиль палестиналықтардың бұл аймақтағы израильдік лагерьге кіріп үлгерді деген ақпаратты жоққа шығарды.
— Израиль армиясы Газа секторы тұрғындарын нұсқауларды орындауға және Израиль күштері орналастырылған аймақтарға жақындамауға шақырады, — делінген ИМ мәлімдемесінде.
Израиль мен ХАМАС арасындағы атысты тоқтату 10 қазан күні түсте күшіне енді.
Дүйсенбі күні Мысырдың Шарм-эль-Шейх қаласында бейбітшілік саммиті өтіп, онда АҚШ, Түркия, Қатар және Мысыр басшылары Газа секторында атысты тоқтату туралы келісімге қол қойды.