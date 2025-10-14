KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:02, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Израиль әскері Газада оқ жаудырды: алты палестиналық қаза тапты

    АСТАНА.KAZINFORM — Оқиға Газаның шығыс ауданында атысты тоқтату режимі сақталып тұрған тұста болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі. 

    Израиль әскері Газада оқ жаудырды: алты палестиналық қаза тапты
    Фото: x.com / @Timesofgaza / Mohammed Alshaer

    Палестиналық WAFA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні Газа қаласының шығысындағы Шуджаия ауданында Израиль әскері алты палестиналықты өлтірді.

    Агенттіктің хабарлауынша, Израильдің ұшқышсыз ұшақтары Шуджаия төңірегінде үйлерін тексеріп жатқан тұрғындарға оқ жаудырған. Салдарынан бес бейбіт тұрғын қаза тапты.

    Газа секторының оңтүстігіндегі Хан Юнистің шығысындағы әл-Фухари төңірегіне израильдік ұшқышсыз ұшақ жасаған соққыдан тағы бір адам қаза тауып, тағы бір адам жараланды. Израиль күштерінің Газа секторының солтүстігіндегі Джабалия ауданындағы Халава босқындар лагерін атқылауы кезінде де бірнеше адам жараланды.

    Израиль қорғаныс күштері (IDF) оқ жаудырғанын растады. Айтуларынша оқ атылған адамдар Израиль әскерлерінің позицияларына жақындап, атысты тоқтату келісімі күшіне енгеннен кейін израильдік күштер шегініп кеткен шекара деп аталатын «сары сызықтан» өтіп кеткен.

    Израиль ақпарат құралдарының хабарлауынша, Шуджаия аймағы атысты тоқтату келісімі бойынша Израильдің әскери бақылауында.

    Израиль әскерінің мәліметінше, сарбаздар алдымен ескерту оқтарын жаудырған, бірақ күдіктілер қозғала бергенде, олар әуе шабуылына ұшыраған. IDF бұл шара «қатерді жою» үшін жасалғанын мәлімдеді.

    Израиль палестиналықтардың бұл аймақтағы израильдік лагерьге кіріп үлгерді деген ақпаратты жоққа шығарды.

    — Израиль армиясы Газа секторы тұрғындарын нұсқауларды орындауға және Израиль күштері орналастырылған аймақтарға жақындамауға шақырады, — делінген ИМ мәлімдемесінде.

    Израиль мен ХАМАС арасындағы атысты тоқтату 10 қазан күні түсте күшіне енді.

    Дүйсенбі күні Мысырдың Шарм-эль-Шейх қаласында бейбітшілік саммиті өтіп, онда АҚШ, Түркия, Қатар және Мысыр басшылары Газа секторында атысты тоқтату туралы келісімге қол қойды. 

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Газа секторы
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар