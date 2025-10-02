Израиль Газаға бет алған флотилияны ұстау операциясын аяқтады
АСТАНА.KAZINFORM - Белсенділер флотилиясының Газа секторындағы теңіз блокадасын бұзу әрекеті ешқандай қиындықтарсыз аяқталды.
Израиль Сыртқы істер министрлігі бейсенбі күні «Global Sumud флотилиясының арандатуы аяқталғанын» хабарлады.
-«ХАМАС-Сумуд» деп аталатын арандатушылыққа қатысқан кемелердің ешқайсысы ұрыс аймағына кіре алмады және заңды теңіз блокадасын бұза алмады, - деді министрлік.
Олар барлық жолаушылардың қауіпсіз жағдайда екенін және Израильге жеткізіліп жатқанын, ол жерден Еуропаға депортацияланатынын хабарлады.
Израиль әскерилері флотилияға қарсы операцияның түнде басталып, 2 қазан күні таңертең жалғасқанын хабарлады. «Шайетет 13» әскери-теңіз күштерінің командалық бөлімшесі жүздеген белсенді мінген 47 кеменің 40-қа жуығын ұстап, тінту жұмыстарын жүргізді. Олардың көпшілігі одан әрі депортациялау үшін Ашдод портына жеткізілді. Операцияға Израиль әскери-теңіз күштерінің десанттық және логистикалық қолдау кемелері қатысты. Олардың бірі тұтқындармен бірге бүгін таңертең Ашдодқа келген.
Әскери теңіз күштерінің хабарлауынша, кем дегенде төрт флотилия кемесі әскери әрекеттерге қатысы жоқ техникалық мәселелерге байланысты теңізде тұрып қалды. Бұл кемелер не сүйретіледі, не олардың жолаушылары да ұсталып, портқа жеткізіледі.
Армия кемелердің ешқайсысының Израиль бақылауындағы суларға кіре алмағанын атап өтті.
Израиль Қорғаныс министрлігі блокаданы айналып өту әрекеттерінің алдын алу үшін аймақ әлі де теңіз бақылауында екенін мәлімдеді.
Газа секторында техникалық ақауларға тап болуы мүмкін бір кеменің теңізде қалғаны және ол ұрыс аймағына жақындаған жағдайда блокаданы бұзу әрекетінің алдын алатыны аталып өтті.
Осыған дейін Израильдің әскери кемелері Газа секторына бет алған флотилияны тоқтатқаны туралы жаздық.