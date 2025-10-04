Израиль Газаға шабуылын қысқартады
АСТАНА. KAZINFORM — ХАМАС-тың аман қалған кепілге алынғандар мен денелерін Израильге тапсыру туралы келіскенін мәлімдегеннен кейін Израиль Трамптың Газа жоспарының бірінші кезеңін «тез арада жүзеге асыруға» дайындалып жатыр, деп хабарлайды DW.
Бұл туралы 4 қазан, сенбіге қараған түні Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху кеңсесі хабарлады.
— Біз Ақ үй басшысымен және «оның командасымен соғысты Израиль белгілеген және президент Трамптың көзқарасына сәйкес келетін принциптерге сәйкес аяқтау үшін толық ынтымақтастықта жұмыс істеуді жалғастырамыз, — деп келтірді мәлімдемені AFP.
Израильдің саяси басшылығы әскерилерге анклавтағы шабуыл операцияларын азайтуды тапсырды, деп хабарлады Reuters агенттігі.
Палестиналық ХАМАС радикалдық исламдық қозғалысының Газа секторындағы кепілге алынған адамдарды босатуға және Американың соғысты тоқтату жоспарының басқа да бірқатар шарттарын орындауға дайын екені туралы мәлімдемелері аясында Америка көшбасшысы Израильді Газаны бомбалауды дереу тоқтатуға шақырды.
Содырлар қалған кепілге алынғандар мен мәйіттерді Израильге беруге келісті.
Содырлар «алмасу үшін қажетті жағдай» жасалған кезде «президент Трамп ұсынған алмасу формуласына сәйкес» қалған барлық кепілге алынғандар мен мәйіттерді Израильге беруге келісті.
— Қозғалыс осы келісімнің егжей-тегжейін талқылау үшін делдалдар арқылы келіссөзді дереу бастауға дайын екенін растайды, — деді ХАМАС.
Бұл топ сонымен бірге Газа секторын басқаруды «Палестинаның ұлттық консенсусына және араб және исламдық қолдауға негізделген» тәуелсіз органға беру туралы келісімін жариялады.
Сонымен бірге қозғалыс жоспарда көрсетілгендей қарусыздану мәселесін қозғамады. ХАМАС-тың Қатардағы жетекшілері АҚШ президенті бастамасының кейбір шарттарын өзгертуді талап етіп отыр
Дональд Трамп ХАМАС-қа 5 қазанға дейін уақыт берді
Трамп ХАМАС-қа оның бейбітшілік бастамасымен келісу үшін 5 қазанға дейін уақыт берді.
29 қыркүйекте ұсынылған 20 тармақтан тұратын жоспарда басқа нәрселермен қатар Газа секторындағы кепілге алынғандарды босату және Израиль әскерін Палестина аумағынан біртіндеп шығару қарастырылған. Израиль өз кезегінде өмір бойына бас бостандығынан айырылған 250 палестиналық тұтқынды босатуы тиіс. ХАМАС қозғалысы биліктен шеттетіліп, қаруын тастауы керек. Сонымен қатар, АҚШ жоспарға сәйкес араб және халықаралық серіктестермен бірлесіп «халықаралық тұрақтандыру күшін» құруға ниетті.
Осыған дейін Түркияны қоса алғанда сегіз мемлекет Трамптың Газадағы шабуылды тоқтату жоспарын қолдағаны туралы жаздық.