    06:24, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Израиль ХАМАС жексенбі күні қайтарған тағы үш тұтқынның жеке басын раcтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр кеңсесі сот-медициналық сараптама қорытындысы бойынша ХАМАС қайтарған мәйіттердің Израиль әскери қызметкерлеріне тиесілі екенін расталғанын хабарлады, деп жазды ВВС.

    Фото: Anadolu

    Олар 40 жастағы полковник Асаф Хамами, 21 жастағы капитан Омен Неутре және 19 жастағы сержант Оз Даниэль. Тағы сегіз израильдік және шетелдік тұтқынның мәйіті Газа аумағында қалып отыр.

    ХАМАС-тың әскери қанаты — «Изз ад-Дин әл-Қассам» бригадалары жексенбі кешке үш тұтқынның мәйітін Қызыл Крест өкілдеріне тапсырған. Ұйым олардың «Газаның оңтүстігіндегі тоннельдердің бірінің бойынан табылғанын» мәлімдеді.

    Мәйіттер Газада Израиль әскерилеріне берілді, содан кейін анықтау үшін Тель-Авивтегі Ұлттық сот-медициналық орталығына жеткізілді.

    Дүйсенбі таңертең Израиль премьер-министрінің кеңсесі бұл мәйіттердің полковник Хамами, капитан Неутре және сержант Даниэльге тиесілі екенін растады.

    «Израиль үкіметі Хамами, Неутре және Даниэль отбасыларының, сондай-ақ қаза тапқан барлық тұтқындардың отбасыларының ауыр қайғысын бөліседі», — делінген мәлімдемеде.

    Израиль үкіметі ХАМАС өзінің міндеттемелерін орындауға және барлық тұтқындарды қайтаруға тиіс екенін айтты.

    Еске сала кетейік, бұған дейін ХАМАС Израильге кепілге алынғандарға тиесілі емес тағы 3 адамның мәйітін тапсырған.

