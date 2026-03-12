Израиль «Хезболла» ұйымының зымыран шабуылына жауап ретінде Ливанға бірқатар соққы жасады
АСТАНА.KAZINFORM — Ливан аумағындағы соққылардан кейін Израиль мен Иранның қолдауындағы «Хезболла» арасындағы шиеленіс ушығып келеді.
Израиль қорғаныс күштері 11 наурыз күні кешке Ливанның «Хезболла» тобының солтүстік және орталық Израильге жасаған ауқымды зымыран шабуылынан кейін Бейруттың оңтүстік маңына бірқатар әуе шабуылдарын жасады. Израиль әскерилерінің мәліметіншк, қысқа мерзімде «Хезболланың» шамамен он нысаны, соның ішінде «Хезболланың» элиталық бөлімшесі Радванның басқару пункттері мен инфрақұрылымы нысанаға алынды.
Reuters агенттігі шабуыл кезінде Израильге 100-ден астам зымыран атылғанын хабарлайды. Израиль армиясы өз кезегінде өз аумағына шамамен 150 зымыран ұшырылғанын хабарлады, олардың кейбірін зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері ұстап алды.
Елдің солтүстік бөліктерінде, соның ішінде Хайфада, сондай-ақ Израильдің орталық бөлігінде және Тель-Авив аймағында әуе шабуылы сиреналары естілді. Алдын ала мәліметтер бойынша, екі адам жеңіл жарақат алды.
«Хезболла» мәлімдемесінде зымыран шабуылдары Израильдің әскери нысандарына, соның ішінде шекара маңындағы және Израильдің орталығындағы базалар мен инфрақұрылымға бағытталғанын мәлімдеді. Бір мәлімдемеде топ Тель-Авив маңындағы Израиль әскери барлау бөлімшесіне жасалған зымыран шабуылы туралы хабарлады.
Атқылау кезінде Иранның Ислам революциясы күзетшілер корпусы «Хезболламен» бірлескен зымыран операциясын жариялады. Израиль армиясы Ираннан ұшырылған баллистикалық зымырандарды анықтағанын жариялады.
Израильдің Бейрутқа жасаған әуе шабуылдары зымыран шабуылынан кейін бірден басталды. Израиль БАҚ-тарының хабарлауынша, тек Ливан астанасында ғана шамамен 200 оқ-дәрі қолданылған 70 шабуыл жасалды. Куәгерлер қала үстінде қою түтін көтеріліп, бірнеше ауданда өрт шыққанын хабарлады.
Ливанның Денсаулық сақтау министрлігі Бейруттағы Рамлет әл-Байда жағалауына Израиль шабуылынан кемінде сегіз адам қаза тапқанын хабарлады. Елдің басқа аймақтарында да жарақат алғандар тіркелгені хабарланды.
Alright.— intogrey (@intogreyx) March 11, 2026
Never a dull day here in Beirut.
Israel struck Ramlet el Baida, twice moments ago.
Meters away from my house.
I witnessed the flash of the second, and surely felt both.
We’re alright over here, and thank you to all who asked.
They did not strike a car.
They bombed… pic.twitter.com/DxoNbINnfV
Ливан билігінің мәліметі бойынша, 2 наурызда басталғаннан бері Израиль шабуылдарынан 91 баламен қоса 634 адам қаза тапты. 800 000-нан астам тұрғын үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды.
Сонымен қатар, Израиль армиясы Ливанмен шекарадағы әскери күштерін күшейтіп жатыр. Қақтығыстың ушығуы мүмкін деген қорқыныш аясында елдің оңтүстігінде элиталық Голани бригадасын қоса алғанда, қосымша күштер орналастырылды, сондай-ақ жаңа позициялар құрылды.
Халықаралық гуманитарлық ұйымдар босқындар үшін жағдай нашарлай түсуі мүмкін екенін ескертіп отыр. Ливандағы Норвегия босқындар кеңесінің директоры Морин Филиппонның айтуынша, үкімет басқаратын баспаналар толып кеткен, душ кабиналары мен санитарлық-гигиеналық құралдар жетіспейді, ал бірнеше отбасы бір бөлмені бөлісуге мәжбүр, бұл жұқпалы аурулардың таралу қаупін арттырады.
💔 وصل عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى 759,300 شخص.— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) March 11, 2026
هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين يضطرون للهرب من بيوتهم يرفع بمعدل 100,000 نازح يوميا.
كارثة إنسانية تتفاقم مع كل يوم يستمر فيه القصف الجوي. pic.twitter.com/iBFm5mPE4L
Израиль Бейрутқа қысымды күшейтіп жатыр. Израильдің БҰҰ-дағы тұрақты өкілі Дэнни Данон Ливан билігі ел қарулы топтың қызметін шектеуге шынымен міндеттенсе, Хезболла мен оның әскери инфрақұрылымына қарсы нақты шаралар қабылдауы керек деп мәлімдеді.
Бұған дейін БАӘ-нің БҰҰ-дағы тұрақты өкілі Иран елге 270 зымыран мен 1500 дрон ұшырғанын хабарлаған болатын.
Сонымен қатар, ДДҰ Иранда, Ливанда және Израильде шиеленістің күшеюіне байланысты 1800 адамның қаза тапқанын хабарлады.