Израиль ИРСК «бас насихатшысының» қаза тапқанын растады
АСТАНА. KAZINFORM - Израиль қорғаныс армиясы Ислам революциясы сақшылар корпусының (ИРСК) баспасөз хатшысы, генерал Әли Мохаммад Наинидің қаза тапқанын растады, деп хабарлайды DW.
Әскери мәліметке сәйкес, ол Израиль әскери-әуе күштерінің соққысы нәтижесінде көз жұмған. Бұған дейін оның өлімі туралы Иранның мемлекеттік БАҚ-тары да хабарлаған.
ЦАХАЛ дерегінше, әуе соққысы 20 наурызға қараған түні барлау мәліметтері негізінде жасалған.
Израиль әскері Наиниді Иран билігінің «негізгі насихатшыларының бірі» деп сипаттады.
Мәлімдемеде оның ұзақ жылдар бойы ақпараттық саясат пен қоғаммен байланыс саласында түрлі қызмет атқарғаны айтылған. Соңғы екі жылда ол ИРСК құрамында басты насихатшы рөлін атқарған.
ЦАХАЛ мәліметінше, Наини Таяу Шығыстағы Иранға жақын күштер арасында үгіт-насихат жүргізіп, Израильге қарсы әртүрлі бағыттардан шабуылдарды үйлестіруге ықпал еткен.
Израиль тарапы оның жойылуын Иран басшылығындағы ондаған жоғары лауазымды тұлғаны жоюға бағытталған операцияның бір бөлігі деп атады. Әскерилер мұндай әрекеттер алдағы уақытта да жалғасатынын мәлімдеді.
Бұған дейін Иранның Tasnim агенттігі де Наинидің қаза тапқанын растап, оны «шейіт болған» деп атаған.
АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы
28 ақпаннан бастап АҚШ пен Израиль Иран аумағына әуеден соққы жасап келеді. Бұл шабуылдар нәтижесінде Иранның жоғарғы көшбасшысы аятолла Әли Хаменей және бірқатар жоғары лауазымды тұлғалар мен күштік құрылым өкілдері қаза тапқаны хабарланған.
Иран бұған жауап ретінде Парсы шығанағы аймағындағы елдерге зымырандар мен дрондар арқылы соққы жасап жатыр.
Ресми мәлімет бойынша, бұл шабуылдардың негізгі нысанасы — аймақтағы америкалық әскери базалар.
Сонымен қатар Иран соққылары бірқатар елдегі мұнай қоймалары мен мұнай танкерлеріне де тиген.
Соғыс басталғалы Иран шабуылдарынан Әзербайжан мен Еуропалық одақ құрамындағы Кипр де зардап шеккені айтылды.
Осыған дейін Израиль Иранның барлау министрі өлтірілгенін жариялады.