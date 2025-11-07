Израиль Ливан шекарасындағы «Хезболла» позицияларына тағы да шабуыл жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Израильдің солтүстігінде Иран қолдайтын «Хезболла» тобымен қақтығыс қайтадан ушығып кетті, деп хабарлайды BILD.
Басылымның жазуынша, Израиль армиясы соңғы тәулік ішінде Ливанның оңтүстігіндегі содырлардың нысандарына бірқатар әуе шабуылын жасап, ұйымның «әскери инфрақұрылымына» шабуыл жасап жатқанын мәлімдеген.
— Израиль тұрғындарды нысандарға жақын орналасқан ғимараттардан эвакуациялану қажеттілігі туралы алдын ала ескертті. Ливанның Денсаулық сақтау министрлігі Тир қаласы маңындағы шабуылдан кем дегенде бір адамның қаза тауып, сегіз адамның жарақат алғанын хабарлады, — делінген хабарламада.
Соңғы шабуылдар толқыны бір жыл бұрын келісілген атысты тоқтату келісімінің бұзылуынан туындады.
«Хезболла» Ливан үкіметінің шешіміне қарамастан қарусызданудан бас тартты және Израиль әскерилерінің мәліметінше шекаралас аймақтардағы қызметін тағы да күшейтті.
Бұған дейін Израиль Ливандағы «Хезболла» ұйымының екі мүшесін жойғанын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ Израиль Мысырмен шекараның бір бөлігін жабық әскери аймақ деп жариялады.