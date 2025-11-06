Израиль Мысырмен шекараның бір бөлігін жабық әскери аймақ деп жариялады
АСТАНА.KAZINFORM — Бұл шешім қару-жарақ контрабандасы қаупі аясында қабылданды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Израиль қорғаныс министрі Исраэль Кац бейсенбі күні Израиль-Мысыр шекарасының бір бөлігін жабық әскери аймақ деп жариялауды және дрондар арқылы қару-жарақ контрабандасы қаупінің артуына байланысты оқ ату ережелеріне өзгеріс енгізуді бұйырды.
Израиль ақпарат құралдарының хабарлауынша, Кац Израиль қорғаныс күштерінің, полиция және қауіпсіздік қызметінің басшыларымен кездесу өткізіп, дрон операторлары мен контрабандалық тасымалдаушылар әрекетіне жол бермеу үшін «шектеулі аймаққа кіретін кез келген рұқсаты жоқ тұлғаға» соққы беруді бұйырды.
— Біз соғыс жариялаймыз. Жабық аймаққа кірген кез келген адам оқ құшады, — деді қорғаныс министрі.
Армия радиосының хабарлауынша, қорғаныс министрі Шин Бет басшысы Давид Зиннимен қауіпсіздік қызметтеріне «онымен күресу үшін тиісті құралдарды пайдалануға» көмектесу үшін Мысырмен шекара арқылы қару-жарақ контрабандасы әрекетін «террористік қауіп» ретінде жіктеуге келісті.
Take note:— daniel hanuka📟✌️ (@LionsOfZion_ORG) October 22, 2025
Over 2,000 drones crossed from Egypt into Israel this month, carrying MAG machine guns, grenades, rifles, pistols, and enough ammo to arm a terror force.
All of it reaches Israel’s heart — while only Negev civilians report it.
Are we waiting for the next massacre? pic.twitter.com/eVkOaiHlV5
Yedioth Ahronoth басылымының хабарлауынша, бұл шешім шекара бойындағы бірқатар «ірі қару-жарақ контрабандалық операцияларынан» кейін қабылданған.
Кац кеңсесі сонымен қатар Қорғаныс министрлігі Израиль әуе күштері дрон қаупіне қарсы тұру үшін жаңа «технологиялық шешімдер» әзірлейтінін, ал Ұлттық қауіпсіздік кеңесі лицензиялау талаптарын өзгертуге және дрондарды пайдалану, сатып алу және иеленуге қатысты заңнаманы түзетуге көмектесетінін хабарлайды.
Сонымен қатар, Ұлттық қауіпсіздік кеңесі дрондарды пайдалану мен сатып алуды реттейтін заңнаманы түзету бойынша жұмыс істейді.
Мысыр билігі әзірге Израиль мәлімдемесіне қатысты түсінік берген жоқ.
Бұған дейін Израиль парламенті Батыс жағалаудағы қоныстар аннексиясы туралы заң жобасын мақұлдағанын хабарлаған болатынбыз.