Израиль парламенті Батыс жағалаудағы қоныстар аннексиясы туралы заң жобасын мақұлдады
АСТАНА. KAZINFORM – Билік коалициясы ішінде дау тудырған бұл саяси бастама Нетаньяху кабинеті үшін жаңа сынақ болды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Сәрсенбі күні Израиль Кнессеті (парламент) Израильдің Иордан өзенінің Батыс жағалауындағы еврей елді мекендерінің егемендігін кеңейтетін заң жобасын алдын ала оқуды мақұлдады. Бұл туралы израильдік БАҚ хабарлайды.
«Ноам» оңшыл партиясының депутаты Ави Маоз ұсынған бастама 24-ке қарсы 25 дауыспен, яғни аз ғана артықшылықпен қабылданды.
Кездесу маңызды ішкі саяси оқиғаға айналды, өйткені заң жобасын Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен оның дауыс беруге қатысудан қалыс қалған «Ликуд» фракциясының көпшілігінің ұстанымына қайшы келетін оңшыл партиялардың өкілдері қолдады.
Белгіленген тәртіпке сәйкес, құжат заңды күшіне енуі үшін ол Халықаралық істер және қорғаныс комитетінде тағы үш оқылым мен талқылаудан өтуі тиіс. Тіпті бұл кезеңдерден сәтті өткен болса да, оның түпкілікті мақұлдану ықтималдығы төмен деп саналады, өйткені министрлер кабинеті дипломатиялық дағдарыс тудыруы мүмкін біржақты қадамдарға қарсы.
Бастама авторы Ави Маоз мәлімдегендей, заңның мақсаты – «Егемен Израиль мемлекетінің құрамдас бөлігі ретінде Иудея мен Самариядағы (Батыс жағалауы – ред.) елді мекендердің мәртебесін бекіту».
- Израиль жері еврей халқына берілді және екі мың жылдық қуғын-сүргіннен кейін ол жерде егемендік орнату – біздің міндетіміз, - деді ол.
Депутаттар сонымен бірге Израильді Иерусалимге жақын орналасқан ең үлкен Маале-Адумим елді мекеніне дейін кеңейту туралы тағы бір заң жобасын мақұлдады. Бұл құжатты «Израиль біздің үйіміз» партиясының жетекшісі Авигдор Либерман енгізді.
Биліктегі «Ликуд» партиясының бірнеше министрі мен депутаты, соның ішінде білім министрі Йоав Киш мұндай шешімдер тек америкалық тараптың қатысуымен қабылдануы керек деп мәлімдеді.
- Мен егемендікті жақтаймын, бірақ біз Вашингтондағы серіктестерімізбен келісе отырып әрекет етуіміз керек, - деп атап өтті министр.
Партияның өзі бұл шешімді «троллинг» деп атады.
- Бұл АҚШ-пен қарым-қатынасымызға және Израильдің сайлау науқанындағы маңызды жетістіктеріне нұқсан келтіруге бағытталған оппозицияның кезекті троллингі, - делінген «Ликуд» мәлімдемесінде.
Израиль сыртындағы реакция да өткір болды. Марко Рубио бастаған АҚШ Мемлекеттік департаменті аннексия туралы заңдардың қабылдануы АҚШ президенті Дональд Трамптың Газадағы қақтығысты тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарына қауіп төндіретінін ескертті.
Сауд Арабиясы Кнессеттің шешімін айыптап, оны «заңсыз елді мекендерге Израильдің бақылауын заңдастыру әрекеті» деп атады және 1967 жылғы шекараларда астанасы Шығыс Иерусалим болатын тәуелсіз Палестина мемлекетін құруды қолдайтынын қайталады.
Биліктің орталық институты Кнессет болған Израиль үшін мұндай дауыс беру – көбінесе саяси тепе-теңдіктің индикаторы.
Алдын ала оқылымда қабылданған заң жобаларының заңдық мәні шектеулі болғанымен, оларды талқылау ұлтшыл топтар ықпалының күшеюін және Нетаньяху үкіметіне оның оң жақтағы одақтастары тарапынан қысымның күшеюін танытып отыр.
Бұған дейін Израиль мен ХАМАС атысты тоқтату келісімі аясында тұтқын алмасуын жалғастырып отырғанын жазған болатынбыз.