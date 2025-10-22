Израиль мен ХАМАС атысты тоқтату келісімі аясында тұтқын алмасты
АСТАНА.KAZINFORM - Анклавтағы атысты тоқтату өзара айыптаулар мен дипломатиялық күш жұмсау арқылы жүріп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Атысты тоқтату туралы келісім аясында ХАМАС жеткізген кепілдегі екі азаматтың денесі кімдікі екені анықталды. Бұл туралы сәрсенбі күні Израиль Премьер-минстрі Биньямин Нетаньяхудың кеңсесі мәлімдеді.
Израиль әскерилері мәйіттердің Газа секторынан Халықаралық Қызыл Крест комитетінің делдалдығымен әкелінгенін мәлімдеді.
Билік марқұмдардың Арье Залманович пен Тамир Адар екенін анықтады. Олардың мәйіттерін Қызыл Крест қызметкерлері табыттарға салып, Газа секторындағы Израиль күштеріне тапсырды. Екеуі де 2023 жылы 7 қазанда екі жылға созылған соғысты бастаған ХАМАС шабуылы кезінде өлтірілген.
Атысты тоқтату келісімі 10 қазанда күшіне енгеннен бері ХАМАС 15 израильдіктің денесін тапсырды. Тағы 13 мәйіт қайтарылуы тиіс. Сонымен бірге Израиль Газа секторына израильдік қамауда қаза тапқан 15 палестиналықтың мәйітін қайтарды.
Атысты тоқтату келісімі бойынша Израиль 2000-ға жуық тірі палестиналық тұтқынды қамаудан босатып, тағы 360 қайтыс болған палестиналықтың мәйітін босатуға міндеттеме алды.
Сәрсенбі күні бұрын Хан Юнистегі Насер ауруханасынан денелері жеткізілген 54 палестиналық үшін Дейр әл-Балахта жаппай жерлеу рәсімі өтті.
Әл-Жазираға сілтеме жасаған медициналық дереккөздердің мәлімдеуінше, кейбір мәйіттерде азаптау белгілері бар және халықаралық тергеу жүргізуге шақырылды.
Сәрсенбі күні Израильге барған АҚШ вице-президенті Джэй Ди Вэнс Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху және президент Исаак Герцогпен кездесіп, келісімдердің орындалуын жеделдету және атысты тоқтату режимін сақтау қажеттігін айтты.
Ал ХАМАС Израильді жаралыларды эвакуациялау және гуманитарлық көмек әкелу үшін қолданылатын Рафах шекара бекетін ашудан бас тартып, атысты тоқтату келісімін бұзды деп айыптады. Халықаралық соттың оны қайта ашу туралы бұйрығына қарамастан өткел 2024 жылдың мамыр айынан бері жабық күйінде қалды.
Осыған дейін ХАМАС-тың кепілге алынған тағы бір адамның денесін Израильге тапсырғаны туралы жаздық,