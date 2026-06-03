Израиль парламенті өзін-өзі тарату туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады
АСТАНА.KAZINFORM – Бастаманың қолдау тауып, алға басуы премьер-министр Биньямин Нетаньяху билік ететін коалициядағы келіспеушіліктердің артуымен байланысты болып отыр.
Израиль парламенті Кнессет дүйсенбіде өзін-өзі тарату туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бастама бірауыздан қолдау тапты, 120 депутаттың 106-сы қолдап дауыс берді, ал қарсы дауыс берген заң шығарушылар болған жоқ.
Қалған заң шығарушылар дауыс беруге қатысқан жоқ.
Заң жобасының күшіне енуі үшін ол екінші және үшінші оқылымда өтуі керек.
Егер түпкілікті қабылданса, сайлау 8 қыркүйек пен 20 қазан аралығында өтуі мүмкін. Нақты күні әлі анықталған жоқ және ол соңғы бекітілгенге дейін заң жобасына енгізіледі.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, сайлау 27 қазаннан кешіктірілмей өткізілуі тиіс.
Ультраортодоксалды партиялар Нетаньяхуды діни семинарияларда оқитын жас жігіттерге міндетті әскери қызметтен өмір бойы босатуды көздейтін заң қабылдау туралы уәдесін орындамады деп айыптайды.
Нетаньяхудың «Ликуд» партиясынан парламенттік коалиция жетекшісі Офир Кац парламенттің төрт жылдық өкілеттігін аяқтап жатқанын, бұл Израиль саясатында сирек кездесетін жағдай екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, дауыс берудің нақты күні алдағы күндері келісілуі керек.
– Кнессет 520-дан астам заң мен тоғыз бюджет қабылдады. Іс жүзінде біз соңына дейін шыдадық, – деді Кац.
Заң жобасы бұрын алдын ала оқылымда қолдау тапқан еді. Израиль БАҚ-тарының хабарлауынша, егер құжат қабылданса, Израиль саяси бөлшектену мен тұрақты парламенттік көпшілікті қалыптастыру үшін күрес аясында тағы бір кезектен тыс сайлау науқанына тап болуы мүмкін.
Соңғы жылдары Израильде саяси тығырыққа тірелген бірқатар сайлау өтті, алайда Нетаньяхудың қазіргі үкіметі алдыңғыларына қарағанда билікте ұзақ уақыт болды, деп хабарлайды Ynet.
Айта кетейік, бұған дейін Израиль Кнессеті таратылуы мүмкін екенін жазған едік. 21 мамыр күні заң жобасы алдын ала дауыс беруден өткен.