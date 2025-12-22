Израиль Сирияның оңтүстігіне қайтадан басып кірді
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль әскерилері Сирияның оңтүстігіндегі Дараа провинциясының ауылына кіріп, адамдардың қозғалысын шектеу үшін бақылау-өткізу бекетін орнатты, деп хабарлайды Kazinform Anadolu Ajansı-ға сілтеме жасап.
Сирияның SANA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Израиль армиясы бірлігі Дараа ауылының батыс бөлігіндегі Абидин мен Мааррийе ауылдары арасындағы аймаққа кірген.
Абидин мен Маария мэрі Муваффақ Махмуд Израильдің заң бұзушылықтарына жауап берді.
– Таңертең израильдік оккупация күштері екі ауылдың қиылысында орналасып, бақылау-өткізу пунктін құрды. Бұл көлік ағынына кері әсерін тигізіп, жергілікті тұрғындардың алаңдаушылығын тудырды, - деді ол.
Израиль Сириядағы бұл жаңа бұзушылыққа қатысты әлі ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ.
21 желтоқсанда Израиль әскери патрульдері де Сирияның оңтүстігіндегі Кунейтра қаласының солтүстігі мен оңтүстігіндегі бірнеше ауылға кіріп, аспанға оқ жаудырып, әртүрлі жерлерде бақылау бекеттерін орнатты.
Бұған дейін Израиль билігі Батыс жағалауда жаңа қоныстар салуға рұқсат бергенін жазған едік.