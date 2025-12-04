Израильде үш ағайынды бір күнде әке атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Израильдің Бней-Брак қаласында үш ағайынды бір күнде әке атанды, балалары бірнеше сағат айырмашылықпен дүниеге келген. Жаңа туған нәрестелердің арасында егіздер бар, деп хабарлайды VINnews.
«Мааней ха-Иешуа» ауруханасының перзентхана бөлімінде үш ағайынды кездесті, әрқайсысы әйелін босануға әкелген.
Алдымен үлкен ағасы, бірнеше сағаттан кейін екіншісі әке атанды. Сол күні үшіншісінің егіздері дүниеге келген.
- Бізді тоқтап, күлімдеп, содан соң одан әрі осы жерде күнде болатын таңғажайыпқа таңдай қағып, таңқалатын осы ерекеше сәтке дайындалмас еді, - делінген «Мааней ха-Иешуа» ауруханасы перзентхана бөлімінің мәлімдемесінде.
Бұған дейін АҚШ-та «30 жастағы» сәби дүниеге келгенін жазған болатынбыз.
Сондай-ақ әзербайжандық үшем мен қырғызстандық егіздер Түркістанда қазақ тілін үйреніп жүргенін жаздық.