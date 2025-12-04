KZ
    22:15, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Израильде үш ағайынды бір күнде әке атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Израильдің Бней-Брак қаласында үш ағайынды бір күнде әке атанды, балалары бірнеше сағат айырмашылықпен дүниеге келген. Жаңа туған нәрестелердің арасында егіздер бар, деп хабарлайды VINnews.

    Фото: pexels

    «Мааней ха-Иешуа» ауруханасының перзентхана бөлімінде үш ағайынды кездесті, әрқайсысы әйелін босануға әкелген. 

    Алдымен үлкен ағасы, бірнеше сағаттан кейін екіншісі әке атанды. Сол күні үшіншісінің егіздері дүниеге келген. 

    - Бізді тоқтап, күлімдеп, содан соң одан әрі осы жерде күнде болатын таңғажайыпқа таңдай қағып, таңқалатын осы ерекеше сәтке дайындалмас еді, - делінген «Мааней ха-Иешуа» ауруханасы перзентхана бөлімінің мәлімдемесінде.

    Бұған дейін АҚШ-та «30 жастағы» сәби дүниеге келгенін жазған болатынбыз. 

    Сондай-ақ әзербайжандық үшем мен қырғызстандық егіздер Түркістанда қазақ тілін үйреніп жүргенін жаздық. 

